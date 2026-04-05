Figyelem! Ezek az országok avatkozhatnak be a magyar választásokba – videó

Andrew Korybko amerikai geopolitikai elemző szerint több külföldi hírszerző szolgálat is beavatkozhat a magyar választásokba. A szakértő három lehetséges országot is megnevezett, köztük egy nem európai uniós államot. A Tűzfalcsoport beszámolója szerint Korybko úgy látja: a háttérben egy összehangolt műveletsor zajlik, amelynek célja Magyarország geopolitikai irányának befolyásolása. Az elemző szerint a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti beszélgetések kiszivárogtatása nem véletlen, hanem egy tudatosan felépített akció része.

Korybko arra is emlékeztetett, hogy korábban egy magyar újságíróról is kiderült: titkos információkat adott át egy külföldi titkosszolgálatnak. A név szerint is említett Panyi Szabolcs a Direkt36 és a VSquare oknyomozó riportere.