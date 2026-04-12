Toronymagas a részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

Választás 2026

Ákos: Nem kérünk a diktátumokból és az uniformizálásból!

A népszerű énekes, Ákos ad helyszíni közvetítést a szavazásról, és egy jó tanáccsal is szolgál. A Választás 2026 eseményen Ákosnak a 2022-es üzenetei érvényesek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026ákosFidesz-KDNPOrbán Viktor

Egy első szavazóval megerősítve leadtuk szavazatunkat ezen a hol borongós, hol verőfényes napon. Aki nem akar lemaradni erről a négyévente adódó lehetőségről, jó ha igyekszik, mert nálunk komoly sor volt – ad helyszíni jelentést a szavazásról Ákos.

Választás 2026: ma is az a tét Ákos számára, ami az előző választáson volt

A népszerű énekes és dalszerző úgy nyilatkozott a közösségi oldalán, hogy a 2022-es választás kapcsán adott interjúban megfogalmazott üzenete ma is érvényes. Akkor úgy fogalmazott, hogy

Nem kérünk a diktátumokból, az uniformizálásból, a természet törvényeinek kiforgatásából."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról