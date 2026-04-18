Választás 2026: csalás nem történt és tisztességes volt, ám külső nyomás árnyékolta be

A 2026-os magyar parlamenti választások szabadon és demokratikusan zajlottak le, a választók akaratát tükrözték, ugyanakkor a kampányidőszakot jelentős külső nyomás és befolyásolási kísérletek kísérték – erre jutott a nemzetközi megfigyelőket tömörítő Szabad és Tisztességes Választásokért Koalíció (LCFFE) jelentése, amelyben az Ordo Iuris Intézet is részt vett.

A választási rendszer rendben van, csalás nem történt, azonban a befolyásolás jól kimutatható

A jelentést idéző Magyar Nemzet kitér rá, a több mint 80 szakértőt felvonultató misszió megállapítása szerint a választás napján nem történt olyan szabálysértés, amely befolyásolta volna az eredményt. A megfigyelők hangsúlyozták: a magyar választási rendszer stabil, széles körben elfogadott, és biztosítja a pluralizmust, valamint az új politikai erők részvételét is.

A dokumentum ugyanakkor rámutat arra is, hogy a választásokat egyre inkább nemzetközi térben kell értelmezni.

A jelentés szerint a kampány során több tényező is torzíthatta a politikai versenyt. Ilyen volt például az uniós források visszatartása, amely politikai kérdéssé vált, valamint az Európai Bizottság által alkalmazott digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében működő gyorsreagálási rendszer.

Utóbbi kapcsán a megfigyelők azt írták: a tartalomszabályozás módja komoly aggályokat vet fel, különösen az átláthatóság hiánya miatt. felhívták a figyelmet arra is, hogy nemzetközi szervezetek – köztük uniós és amerikai hátterű intézmények – közvetetten befolyásolhatták a politikai környezetet.

A médiaviszonyokat a jelentés formálisan pluralistának, ugyanakkor erősen polarizáltnak írja le. Külön kiemelték, hogy

a lakosság jelentős része már digitális platformokon keresztül tájékozódik, ami növeli a platformszabályozás politikai jelentőségét.

A külföldi beavatkozás kérdését külön fejezet tárgyalja. A megfigyelők szerint mind kormányzati, mind ellenzéki oldalon érzékelhető volt nemzetközi támogatás, ugyanakkor az Európai Bizottsághoz és nemzetközi hálózatokhoz köthető lépések – például az uniós források visszatartása vagy politikai nyomásgyakorlás – „közvetve az ellenzéki erőknek kedvezhettek”.