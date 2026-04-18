Választás 2026: csalás nem történt és tisztességes volt, ám külső nyomás árnyékolta be

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durva

választás 2026

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2026-os magyar parlamenti választás megfelelt a demokratikus normáknak a széles körű nemzetközi megfigyelés szerint, azonban komoly aggályok merültek fel az uniós és nemzetközi befolyásgyakorlás miatt − írja a Magyar Nemzet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választás 2026ordo iuris intézetválasztáseurópai bizottság

A 2026-os magyar parlamenti választások szabadon és demokratikusan zajlottak le, a választók akaratát tükrözték, ugyanakkor a kampányidőszakot jelentős külső nyomás és befolyásolási kísérletek kísérték – erre jutott a nemzetközi megfigyelőket tömörítő Szabad és Tisztességes Választásokért Koalíció (LCFFE) jelentése, amelyben az Ordo Iuris Intézet is részt vett.

választás, Kolozsvár, 2026. április 12.Egy férfi leadja levélszavazatát az országgyűlési választáson Magyarország kolozsvári főkonzulátusán 2026. április 12-én.MTI/Kiss Gábor
A választási rendszer rendben van, csalás nem történt, azonban a befolyásolás jól kimutatható
Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztõség

A jelentést idéző Magyar Nemzet kitér rá, a több mint 80 szakértőt felvonultató misszió megállapítása szerint a választás napján nem történt olyan szabálysértés, amely befolyásolta volna az eredményt. A megfigyelők hangsúlyozták: a magyar választási rendszer stabil, széles körben elfogadott, és biztosítja a pluralizmust, valamint az új politikai erők részvételét is.

A dokumentum ugyanakkor rámutat arra is, hogy a választásokat egyre inkább nemzetközi térben kell értelmezni. 

A jelentés szerint a kampány során több tényező is torzíthatta a politikai versenyt. Ilyen volt például az uniós források visszatartása, amely politikai kérdéssé vált, valamint az Európai Bizottság által alkalmazott digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) keretében működő gyorsreagálási rendszer.

 Utóbbi kapcsán a megfigyelők azt írták: a tartalomszabályozás módja komoly aggályokat vet fel, különösen az átláthatóság hiánya miatt. felhívták a figyelmet arra is, hogy nemzetközi szervezetek – köztük uniós és amerikai hátterű intézmények – közvetetten befolyásolhatták a politikai környezetet.

A médiaviszonyokat a jelentés formálisan pluralistának, ugyanakkor erősen polarizáltnak írja le. Külön kiemelték, hogy 

a lakosság jelentős része már digitális platformokon keresztül tájékozódik, ami növeli a platformszabályozás politikai jelentőségét.

A külföldi beavatkozás kérdését külön fejezet tárgyalja. A megfigyelők szerint mind kormányzati, mind ellenzéki oldalon érzékelhető volt nemzetközi támogatás, ugyanakkor az Európai Bizottsághoz és nemzetközi hálózatokhoz köthető lépések – például az uniós források visszatartása vagy politikai nyomásgyakorlás – „közvetve az ellenzéki erőknek kedvezhettek”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!