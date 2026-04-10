Olimpiai bajnok úszó üzent: ezért kell Orbán Viktorra szavazni!

Czene Attila is azt üzeni minden honfitársának, hogy senki ne maradjon otthon vasárnap. Az olimpiai bajnok arra kér mindenkit, a választás előtt gondoljon bele, Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mennyit tett a magyar emberek érdekében az elmúlt években.

Czene Attila is üzent a választás kapcsán (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Szeretném megkérni honfitársaimat, hogy mielőtt leadják a voksukat, gondolják át, hogy Orbán Viktor mennyit tett értünk, a hazáért és a családokért. Mi is így teszünk, és leadjuk a voksunkat

– fogalmazott.