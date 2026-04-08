Stabilitás vagy külső nyomás – az elemző szerint történelmi választás előtt áll Magyarország

Békés Márton történész-politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója friss elemzésében arra figyelmeztet, hogy ritkán adódik olyan választás, amely ennyire mélyen befolyásolhatja egy ország hosszú távú pályáját.
A stabil és szuverén kormányzás folytatásában ellenérdekelt külső-belső erők utolsó rohamra készülnek”
– fogalmaz, hozzátéve: a választás kimenetele túlmutat a napi politikai vitákon.
Kik szólhatnak bele a választásokba?
Az elemzés szerint a jelenlegi politikai helyzetet nemcsak belpolitikai folyamatok alakítják, hanem erőteljes nemzetközi hatások is. A felsorolt eszközök között megjelenik a diplomáciai nyomásgyakorlás, a dezinformációs kampányok és a gazdasági befolyásolás lehetősége is. Az elemző úgy látja, hogy ezek a folyamatok egy irányba mutatnak:
a külső szereplők a hazai politikai térben keresnek olyan pontokat, amelyeken keresztül érvényesíthetik érdekeiket.
Az elemzés konkrétan megnevezi a Tisza Pártot mint potenciális csatornát, amelyen keresztül befolyás szerezhető egy esetleges kormányváltás után. A tanulmány ugyanakkor arra is kitér, hogy ha ez a forgatókönyv nem valósul meg, akkor a destabilizáció lehetősége is napirendre kerülhet. Tehát a választás nem pusztán politikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás és a hosszú távú stabilitás szempontjából is meghatározó jelentőségű.