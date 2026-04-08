Stabilitás vagy külső nyomás – az elemző szerint történelmi választás előtt áll Magyarország

A 2026-os országgyűlési választás nem csupán politikai verseny, hanem Magyarország jövőjét évtizedekre meghatározó döntés lehet. A XXI. Század Intézet igazgatója szerint a stabilitás megőrzése és a külső befolyás elleni védekezés most minden korábbinál nagyobb tétet kap.
Békés Márton történész-politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója friss elemzésében arra figyelmeztet, hogy ritkán adódik olyan választás, amely ennyire mélyen befolyásolhatja egy ország hosszú távú pályáját. 

Talán még sosem volt ennyire nagy tétje egy választásnak

A stabil és szuverén kormányzás folytatásában ellenérdekelt külső-belső erők utolsó rohamra készülnek” 

– fogalmaz, hozzátéve: a választás kimenetele túlmutat a napi politikai vitákon.

Kik szólhatnak bele a választásokba?

Az elemzés szerint a jelenlegi politikai helyzetet nemcsak belpolitikai folyamatok alakítják, hanem erőteljes nemzetközi hatások is. A felsorolt eszközök között megjelenik a diplomáciai nyomásgyakorlás, a dezinformációs kampányok és a gazdasági befolyásolás lehetősége is. Az elemző úgy látja, hogy ezek a folyamatok egy irányba mutatnak: 

a külső szereplők a hazai politikai térben keresnek olyan pontokat, amelyeken keresztül érvényesíthetik érdekeiket.

Ismét többséget szerezhet a Fidesz-KDNP, Orbán Viktor marad a kormányfő

Az elemzés konkrétan megnevezi a Tisza Pártot mint potenciális csatornát, amelyen keresztül befolyás szerezhető egy esetleges kormányváltás után. A tanulmány ugyanakkor arra is kitér, hogy ha ez a forgatókönyv nem valósul meg, akkor a destabilizáció lehetősége is napirendre kerülhet. Tehát a választás nem pusztán politikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás és a hosszú távú stabilitás szempontjából is meghatározó jelentőségű.

 

