J. D. Vance: Orbán Viktor nyeri meg a választást, ebben biztos vagyok

Biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ez a terv - szögezte le J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatásán kedden a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A Választás 2026 kampányhajrában érkezett Magyarországra a magas rangú amerikai vezető, aki barátságáról biztosította a magyar kormányfőt.

Mint arról korábban írtunk, az amerikai alelnök vizitje nem csupán szimbolikus gesztus, hanem a két ország közötti stratégiai összefogás és a konzervatív értékrend melletti közös kiállás legújabb bizonyítéka.

Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón fejezte ki köszönetét az amerikai vezetőknek.

Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy az elmúlt években kiálltak Magyarország mellett és ma is ezt teszik. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált."

J.D. Vance alelnök pedig kijelentette,

Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában."

A Választás 2026 amerikai szemmel

Mindezek mellett beszélt az amerikai alelnök arról is, hogy a maga részéről biztos Orbán Viktor győzelmében.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is az amerikai alelnök részéről, hogy a budapesti látogatásával üzenni akart az Európai Unió vezetőinek is.