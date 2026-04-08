Az amerikai alelnök elmondta, pontosan miért érkezett Magyarországra

Húsz éve nem volt ilyen fontos amerikai vendég Budapesten. Magyarországra látogatott J. D. Vance, Orbán Viktor szövetségese, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Az amerikai alelnök következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyarellenes intézkedéseit. Az alelnök a választások kapcsán megjegyezte, hogy ő és Donald Trump határozottan kiállnak Orbán Viktor mellett, és azért érkezett Magyarországra, hogy ezt a kapcsolatot megerősítse, és kimutassa támogatását.

Az amerikai alelnök támogatását fejezte ki Magyarország felé a választások közeledtével (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll a választás hajrájában

Azért vagyok itt, mert csodálom azt, amiért küzdötök. És azért vagyok itt, mert Trump elnökkel együtt sikert kívánunk nektek, és itt állunk mellettetek ebben a küzdelemben

– fogalmazott J.D. Vance.