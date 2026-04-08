Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

JD Vance

Az amerikai alelnök elmondta, pontosan miért érkezett Magyarországra

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elismerését fejezte ki J.D. Vance a magyar nép fáradhatatlan küzdelmét illetően. A választások előtt néhány nappal Budapestre látogató amerikai alelnök méltatta Magyarország elkötelezettségét a szuverenitás és függetlenség felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
JD VanceVálasztás 2026Orbán Viktoramerikai alelnök

Húsz éve nem volt ilyen fontos amerikai vendég Budapesten. Magyarországra látogatott J. D. Vance, Orbán Viktor szövetségese, aki az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Az amerikai alelnök következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyarellenes intézkedéseit. Az alelnök a választások kapcsán megjegyezte, hogy ő és Donald Trump határozottan kiállnak Orbán Viktor mellett, és azért érkezett Magyarországra, hogy ezt a kapcsolatot megerősítse, és kimutassa támogatását.

Az amerikai alelnök támogatását fejezte ki Magyarország felé a választások közeledtével (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)
Az amerikai alelnök támogatását fejezte ki Magyarország felé a választások közeledtével (Fotó: Fischer Zoltán/MTI)

Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll a választás hajrájában

Azért vagyok itt, mert csodálom azt, amiért küzdötök. És azért vagyok itt, mert Trump elnökkel együtt sikert kívánunk nektek, és itt állunk mellettetek ebben a küzdelemben

fogalmazott J.D. Vance.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról