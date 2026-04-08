J. D. Vance: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap

Öt nappal a választás előtt érkezett Budapestre J. D. Vance amerikai alelnök, aki az Indexnek adott interjúban egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett. Úgy fogalmazott: a magyarok nem Brüsszelre vagy Washingtonra hallgatnak, hanem saját maguk döntenek. Az alelnök szerint éppen ez a hozzáállás az oka annak, hogy Orbán Viktor győzni fog a vasárnapi választáson. Úgy látja, a magyarok ragaszkodnak a demokráciához és ahhoz, hogy saját sorsukról maguk döntsenek.
J. D. Vance szerint nem kérdés a közelgő választás eredménye
Ami Viktorral történt, az nagyon szégyenletes, mert a magyar emberek ellen irányult. Ott vannak ezek a brüsszeli bürokraták, akik megpróbálják megemelni az energiaárakat, akik megpróbálják Viktort ellenségükké tenni mindenben. És a valóság az, hogy ezzel ártottak a magyar embereknek, hogy megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat. Nem hiszem, hogy a magyarok belemennek ebbe. Szerintem felismerik, hogy szuverének.
Ők azok, akik kézben tartják a hatalmat. Nem fognak bürokratákra hallgatni, nem fognak az USA alelnökére hallgatni. Magukra fognak hallgatni és arra, ami a szívükben van. Úgy gondolom, hogy Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében. Ezért gondolom, hogy ő fog nyerni
– fogalmazott.
Az amerikai alelnök szerint Orbán Viktor nemzetközi súlya is hozzájárulhat a választási sikerhez. Úgy fogalmazott: a miniszterelnök azon kevés vezetők egyike, aki képes párbeszédet folytatni különböző felekkel, különösen az orosz-ukrán háború kapcsán.
Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk.”
Vance hangsúlyozta: látogatásának fókuszában Orbán Viktor áll, nem pedig az ellenzék.