Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

J. D. Vance: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap

Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki az Indexnek adott rövid interjúban nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett. Vance szerint a magyarok nem Brüsszelre, nem Washingtonra, hanem a saját szívükre hallgatnak majd, ezért vár győzelmet a miniszterelnöktől. Az alelnök arról is beszélt, hogy Orbánból a brüsszeli bürokraták mindenféle módon ellenséget akarnak kreálni, és beavatkoznak a magyar energiapolitikába is.
Öt nappal a választás előtt érkezett Budapestre J. D. Vance amerikai alelnök, aki az Indexnek adott interjúban egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett. Úgy fogalmazott: a magyarok nem Brüsszelre vagy Washingtonra hallgatnak, hanem saját maguk döntenek. Az alelnök szerint éppen ez a hozzáállás az oka annak, hogy Orbán Viktor győzni fog a vasárnapi választáson. Úgy látja, a magyarok ragaszkodnak a demokráciához és ahhoz, hogy saját sorsukról maguk döntsenek.

Az amerikai alelnök elárulta, miért bízik a Fidesz győzelmében a közelgő választáson Forrás: Kaiser Ákos/MTI)
J. D. Vance szerint nem kérdés a közelgő választás eredménye

Ami Viktorral történt, az nagyon szégyenletes, mert a magyar emberek ellen irányult. Ott vannak ezek a brüsszeli bürokraták, akik megpróbálják megemelni az energiaárakat, akik megpróbálják Viktort ellenségükké tenni mindenben. És a valóság az, hogy ezzel ártottak a magyar embereknek, hogy megpróbálják befolyásolni a magyar választásokat. Nem hiszem, hogy a magyarok belemennek ebbe. Szerintem felismerik, hogy szuverének.

Ők azok, akik kézben tartják a hatalmat. Nem fognak bürokratákra hallgatni, nem fognak az USA alelnökére hallgatni. Magukra fognak hallgatni és arra, ami a szívükben van. Úgy gondolom, hogy Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében. Ezért gondolom, hogy ő fog nyerni

– fogalmazott.

Az amerikai alelnök szerint Orbán Viktor nemzetközi súlya is hozzájárulhat a választási sikerhez. Úgy fogalmazott: a miniszterelnök azon kevés vezetők egyike, aki képes párbeszédet folytatni különböző felekkel, különösen az orosz-ukrán háború kapcsán.

Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk.”

Vance hangsúlyozta: látogatásának fókuszában Orbán Viktor áll, nem pedig az ellenzék.

 

Országgyűlési választás2026. április 12.