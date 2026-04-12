Választás 2026 – A finishbe értünk, érkeznek az eredmények!

Választás 2026

Dömötör Csaba: Ez a választás hozta a legmagasabb részvételt a rendszerváltás óta

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az urnazárást követően köszönetet mondott a rekordmagas részvétellel zárult választás résztvevőinek és a párt több tízezer önkéntesének.
Választás 2026részvételi arányDömötör Csaba

Dömötör Csaba szerint a vasárnapi választás a rendszerváltás óta a legmagasabb részvételt hozta. Hangsúlyozta, hogy bár az eredmény még nem ismert, egy dolog biztos: a Fidesz több tízezer önkéntese hosszú és nehéz kampány során fáradságot nem kímélve dolgozott a győzelemért. Több millió kézfogással, telefonhívással, gyakran hidegben és esőben járták a falvakat, városokat és Budapestet egyaránt. A képviselő szerint az önkénteseket sok támadás érte az ellenzék irányából, mégis mindvégig a hazaszeretet tartotta őket lelkesedésben.

Köszönetet mondtak a Fidesz-KDNP politikusai a választás lezárultához közeledve (Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztőség)
Több politikus is köszönetet mondott a választás lezárultához közeledve

A Fidesz több politikusa, köztük Orbán Balázs, Szentkirályi Alexandra, Kocsis Máté és Menczer Tamás szintén köszönetet mondott a magyar választóknak és az aktivistáknak a saját közösségi oldalán az urnazárás után.

A bejegyzések egységesen méltatták a rekordmagas választói részvételt és az önkéntesek kitartó, áldozatos munkáját.

 

