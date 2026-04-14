Megtámadja a választás végeredményét a Mi Hazánk a Meta beavatkozása miatt

Bejött a jóslatom, hárompárti Országgyűlés lett – jelentette ki Toroczkai László az ATV-ben. A Mi Hazánk elnöke azonban elmondta, hogy az ilyen extrém magas részvételre nem számítottak, viszont több szavazatot kaptak, mint legutóbb. Valamint érződött a két nagyobb párt elszívó hatása is, a Mi Hazánknak jóval nagyobb tartalékai vannak – vélekedett a pártelnök.

Megtámadja a választás eredményét a Mi Hazánk a Meta beavatkozása miatt, jelentette be hétfőn a pártelnök (forrás: Facebook/Mi Hazánk)

A Mi Hazánk már előre jelezte a lépést

Toroczkai László emlékeztetett arra, hogy a kampány során mindvégig jelezték, az eredménytől függetlenül eljárást fognak kezdeményezni, mer bár jogerős bírósági végzés született arról, hogy a pártelnök közösségi oldalát a Meta állítsa helyre, azt a cég nem tette meg. Így ő volt az egyetlen pártvezető, akinek nem volt saját Facebook-oldala.

A jövőben továbbra is küzdünk a Meta ellen, hiszen ez a választás is mutatja, hogy Magyar Péterből a Facebook csinált miniszterelnököt."

– jelentette ki a Mi Hazánk elnöke.