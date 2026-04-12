Választás 2026: elképesztő választási csalásokról és erőszakról érkeznek hírek

Sorra érkeznek a bejelentések tiszás választási csalásokról és erőszakos akciókról. A Választás 2026 esemény során próbálkoznak megvesztegetéssel, illetve különböző módokon próbálják megfélemlíteni az embereket a szavazóköröknél. Erről adott tájékoztatást Orbán Balázs.

Választás 2026: őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát!

Közösen kell fellépnünk a visszaélések ellen, ezért mindenkit arra kérünk, hogy

ha szabálytalanságot észlel, jelezze azt a Fidesz Demokrácia Központjában.

– szólítja fel a szavazókat Orbán Balázs.

e-mail-ben: demokraciaközpont@fidesz.hu, telefonon: 20/444 0445, Signal, WhatsApp, Viber üzenetben: 20/242 7806