Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

Orbán Viktor is leadta a szavazatát – galéria

Budapest 04. számú egyéni választókerületében adta le szavazatát Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Már Orbán Viktor is szavazott, a miniszterelnök a Zugligeti iskolában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében adta le voksát április 12-én.

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége leadta szavazatát az országgyűlési választáson a Zugligeti iskolában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében, 2026. április 12-én
A miniszterelnök a szavazást követően újságíróknak nyilatkozott és kijelentette, hogy az emberek szavazatát tiszteletben kell tartani, és minden választónak örül. 

Megkérdezték tőle, hogy megbánt-e valamit az elmúlt 16 évben, mire leszögezte, hogy „köszönöm szépen, jól vagyok”.

A miniszterelnök nem Magyar Péternek, hanem a választóknak üzent reggel. Azokat, akik még nem mentek el letenni a voksukat, arra kérte, hogy „menjenek el szavazni”. A kampány legfelemelőbb és legmélyebb pillanataival kapcsolatban pedig elmondta, hogy rengeteg felemelő pillanatban volt része: olyan emberekkel foghatott kezet és beszélhetett, akikkel erre lehet, hogy nem lett volna korábban lehetősége. 

Országgyűlési képviselők választása, Magyarország, választások, választások2026, Orbán Viktor, Fidesz, szavazás, 2026.04.12.
Galéria: Orbán Viktor leadta szavazatát a 2026-os országgyűlési választáson
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és felesége, Lévai Anikó átveszi a szavazólapot az országgyűlési választáson Budapesten, a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

 

 

