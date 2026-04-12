Orbán Viktor is leadta a szavazatát – galéria

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége leadta szavazatát az országgyűlési választáson a Zugligeti iskolában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében, 2026. április 12-én

Fotó: Kurucz Árpád

A miniszterelnök a szavazást követően újságíróknak nyilatkozott és kijelentette, hogy az emberek szavazatát tiszteletben kell tartani, és minden választónak örül.

Megkérdezték tőle, hogy megbánt-e valamit az elmúlt 16 évben, mire leszögezte, hogy „köszönöm szépen, jól vagyok”.

A miniszterelnök nem Magyar Péternek, hanem a választóknak üzent reggel. Azokat, akik még nem mentek el letenni a voksukat, arra kérte, hogy „menjenek el szavazni”. A kampány legfelemelőbb és legmélyebb pillanataival kapcsolatban pedig elmondta, hogy rengeteg felemelő pillanatban volt része: olyan emberekkel foghatott kezet és beszélhetett, akikkel erre lehet, hogy nem lett volna korábban lehetősége.