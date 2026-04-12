Toronymagas a részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék, 15:00 - 66,01 százalék), de a dinamikája lassul.
Választás 2026: rekordközeli a részvételi arány
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
- Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó
- Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó
- Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó
- Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó
- Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó
- Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó
- Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó
- Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó
- Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó
- Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó
- Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
A trendek alapján továbbra is rekordközeli, sőt akár történelmi részvétel alakulhat ki a választáson. A korábbi évek hasonló időpontjához képest jelentősen magasabb az aktivitás, ami arra utal, hogy a választópolgárok is érzik a választás tétjét. A magas részvételi arány már a reggeli órákban is egyértelműen látszott, majd a délelőtt folyamán tovább erősödött.
A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas részvétel kedvező fejleményeket jelezhet a kormánypártok számára.