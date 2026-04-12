Rendkívüli

Toronymagas a részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

A Nemzeti Választási Iroda legfrissebb adatai szerint 17 óráig országosan már 74,23 százalékos részvételt regisztráltak, ami kiemelkedően magas mozgósítást mutat. A délutáni órákban továbbra is lendületesen nőtt a szavazók száma. Budapesten még magasabb az arány, ott 77,18 százalékos részvételt mértek, míg Pest vármegyében 77,58 százalékos értéket értek el ugyanebben az időszakban.
A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint a nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék, 15:00 - 66,01 százalék), de a dinamikája lassul.

Megérkeztek a legfrissebb adatok a választásról (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)

Választás 2026: rekordközeli a részvételi arány

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

  • Baranya vármegye 72,15 százalék 204 055 szavazó
  • Bács-Kiskun vármegye 72,29 százalék 283 189 szavazó
  • Békés vármegye 72,07 százalék 184 964 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 68,13 százalék 326 763 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 74,19 százalék 230 697 szavazó
  • Fejér vármegye 75,82 százalék 252 954 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 78,19 százalék 281 671 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 71,22 százalék 290 153 szavazó
  • Heves vármegye 73,08 százalék 165 597 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 70,77 százalék 198 454 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 74,36 százalék 176 254 szavazó
  • Nógrád vármegye 70,34 százalék 102 046 szavazó
  • Pest vármegye 77,58 százalék 815 090 szavazó
  • Somogy vármegye 72,48 százalék 169 939 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 68,91 százalék 286 807 szavazó
  • Tolna vármegye 72,28 százalék 120 100 szavazó
  • Vas vármegye 77,66 százalék 152 818 szavazó
  • Veszprém vármegye 76,43 százalék 206 377 szavazó
  • Zala vármegye 75,59 százalék 158 649 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

A trendek alapján továbbra is rekordközeli, sőt akár történelmi részvétel alakulhat ki a választáson. A korábbi évek hasonló időpontjához képest jelentősen magasabb az aktivitás, ami arra utal, hogy a választópolgárok is érzik a választás tétjét. A magas részvételi arány már a reggeli órákban is egyértelműen látszott, majd a délelőtt folyamán tovább erősödött.

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magas részvétel kedvező fejleményeket jelezhet a kormánypártok számára.

 

Országgyűlési választás 2026. április 12. Minden hír a választásról