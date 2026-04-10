Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

Választás 2026

Mutatjuk, mire kell figyelnie a szavazásnál vasárnap

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik - közölte a Nemzeti Választási Iroda.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Választás 2026Nemzeti Választási Irodaszavazás

A Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a megfelelő mennyiségű szavazólapról és választási kellékről. Ahol a névjegyzéken több mint 1500 választópolgár szerepel, ott lehetőség van, ahol pedig meghaladja a kétezret, ott kötelező legfeljebb 800 fős bontásban felosztani a szavazókat külön asztalokhoz vagy alszavazókörökbe. Az iroda felhívta a figyelmet, hogy bizonyos napszakokban sorok alakulhatnak ki a szavazóhelyiségek előtt. Kérik a választópolgárokat, hogy ne az utolsó órákra hagyják a szavazásukat. A szavazókörök 19 órakor zárnak, de aki legkésőbb 19 óráig beáll a sorba, az még leadhatja a szavazatát.

Fontos tudnivalókat közölt a Nemzeti Választási Iroda (Fotó: Kiss Gábor/MTI)
Fontos tudnivalókat közölt a Nemzeti Választási Iroda (Fotó: Kiss Gábor/MTI)

Fontos tudnivalók a választással kapcsolatban

Kiemelt változás, hogy a szavazáshoz

 már nem szükséges a lakcímkártya, elegendő az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély. Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérésre ad a választónak.

Aki nem tudja, melyik szavazóhelyiségben kell szavaznia, az a https://vtr.valasztas.hu oldalon ellenőrizheti. Az NVI türelmet kért a választópolgároktól a várakozáshoz, és mindent megtesz a választás zavartalan lebonyolításáért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról