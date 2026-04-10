Mutatjuk, mire kell figyelnie a szavazásnál vasárnap

A Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a megfelelő mennyiségű szavazólapról és választási kellékről. Ahol a névjegyzéken több mint 1500 választópolgár szerepel, ott lehetőség van, ahol pedig meghaladja a kétezret, ott kötelező legfeljebb 800 fős bontásban felosztani a szavazókat külön asztalokhoz vagy alszavazókörökbe. Az iroda felhívta a figyelmet, hogy bizonyos napszakokban sorok alakulhatnak ki a szavazóhelyiségek előtt. Kérik a választópolgárokat, hogy ne az utolsó órákra hagyják a szavazásukat. A szavazókörök 19 órakor zárnak, de aki legkésőbb 19 óráig beáll a sorba, az még leadhatja a szavazatát.

Fontos tudnivalók a választással kapcsolatban

Kiemelt változás, hogy a szavazáshoz

már nem szükséges a lakcímkártya, elegendő az érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély. Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérésre ad a választónak.

Aki nem tudja, melyik szavazóhelyiségben kell szavaznia, az a https://vtr.valasztas.hu oldalon ellenőrizheti. Az NVI türelmet kért a választópolgároktól a várakozáshoz, és mindent megtesz a választás zavartalan lebonyolításáért.