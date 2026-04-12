Ittasan érkezett a szavazatszámláló bizottsági tag, rövid úton hazaküldték

A bizottság elnöke és tagjai felszólították, hogy hagyjon fel az ivással, de ő ezt nem tette meg. Emiatt még reggel 7 óra előtt határozatot hoztak arról, hogy munkavégzésre alkalmatlan állapota miatt felmentik a feladat alól. A Tisza Párt ezt házon belül is gyorsan megerősítette, így a férfit hazaküldték. A ceglédi címzetes főjegyző, Diósgyőri Gitta megerősítette az esetet: a bizottság a helyszínen orvosolta a problémát, így a választás menete zavartalanul folytatódhatott – számolt be a Blikk.

Máris megvan a választás legextrémebb jelenete: már reggel részegen dülöngélt a szavazatszámláló

Nem eseménytelen az idei választás

Az incidens után az ittas tiszás férfi nem ment haza: békésen pihent egy óvoda előtti padon. A választókörben egyébként egész nap nagy volt a forgalom, sokan álltak sorban még az utcán is.