Rekordmagas részvételi arány: megérkeztek a legfrissebb számok

Választás 2026

Ittasan érkezett a szavazatszámláló bizottsági tag, rövid úton hazaküldték

Vélhetően az idei választás legextrémebb jelenetén már túl vagyunk: Cegléden, a 7. számú szavazókörben már a választás legelső óráiban rendkívüli eset történt. Egy férfi, akit a Tisza Párt delegált a szavazatszámláló bizottságba, ittas állapotban érkezett meg, és többször is szeszes italt fogyasztott a szavazóhelyiség területén.
A bizottság elnöke és tagjai felszólították, hogy hagyjon fel az ivással, de ő ezt nem tette meg. Emiatt még reggel 7 óra előtt határozatot hoztak arról, hogy munkavégzésre alkalmatlan állapota miatt felmentik a feladat alól. A Tisza Párt ezt házon belül is gyorsan megerősítette, így a férfit hazaküldték. A ceglédi címzetes főjegyző, Diósgyőri Gitta megerősítette az esetet: a bizottság a helyszínen orvosolta a problémát, így a választás menete zavartalanul folytatódhatott – számolt be a Blikk.

Máris megvan a választás legextrémebb jelenete: már reggel részegen dülöngélt a szavazatszámláló (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)
Máris megvan a választás legextrémebb jelenete: már reggel részegen dülöngélt a szavazatszámláló (Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség)

Nem eseménytelen az idei választás

Az incidens után az ittas tiszás férfi nem ment haza: békésen pihent egy óvoda előtti padon. A választókörben egyébként egész nap nagy volt a forgalom, sokan álltak sorban még az utcán is.

 

