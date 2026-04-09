Titkosszolgálatok irányítják a Magyarország elleni dezinformációs hadjáratot

A Szuverenitásvédelmi Hivatal részletes közleményében rámutat: egy jól szervezett, titkosszolgálati hátterű dezinformációs hadjárat zajlik Magyarországon. A kampány nem spontán, hanem külföldi érdekeket szolgál, és közvetlenül a választások előtt próbálja eltéríteni a közbeszédet. A hivatal szerint a hálózat médiamunkásokból, influenszerekből és politikusokból áll, amelyet az Európai Bizottság és nyugati alapítványok (többek között az Open Society Foundations, NED, USAID) finanszíroznak. Konkrét eszközök között szerepelnek a Zinc Network által irányított influenszerek, valamint a VSquare, Frontstory, The Insider, Delfi és a Ján Kuciak Nyomozóközpont alkotta konzorcium.

A művelet célja egy mesterséges „orosz befolyás” narratíva erőltetése, hogy a kormányt és Szijjártó Péter külügyminisztert hiteltelenítse az áprilisi választás előtt (Fotó: Lehoczky Péter / MTI Fotószerkesztőség)

Külföldi titkosszolgálatok próbálják manipulálni választást

Március 31-én ez a társulás „Kreml hotline” címmel publikált egy cikksorozatot, amely Szijjártó Péter külügyminiszter állítólagos hangfelvételeit „verifikálta” és hozta nyilvánosságra. Korábbi álhírek között szerepelt Bassár el-Aszad szír elnök állítólagos budapesti menekülése, Magyarország állítólagos terve Kárpátalja megszállására, valamint az orosz energia vásárlásának „háborúfinanszírozó” vádja.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a választók figyelmét, hogy ezek a narratívák nem a valóságot tükrözik, hanem szándékosan építik azt a képet, miszerint a magyar kormány orosz befolyás alatt áll. A cél egyértelmű: destabilizálni a politikai közvéleményt, kétséget ébreszteni a nemzeti szuverenitást védő politika iránt, és befolyásolni a választási eredményt.

A hivatal továbbra is nyomon követi ezeket a beavatkozási kísérleteket, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar választók tisztán, külföldi manipuláció nélkül hozhassák meg a döntésüket.