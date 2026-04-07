Választás 2026

Tápai Szabina Orbán Viktort támogatja a választáson

A kupagyőztes kézilabdázó, Tápai Szabina a nyilvánosság előtt tett hitet Orbán Viktor mellett. A Választás 2026 kampányhajrájában tartotta fontosnak elmondani, hogy kit fog támogatni április 12-én a szavazatával.
Választás 2026Szívből magyarokFidesz-KDNPOrbán Viktorkeresztény értékekTápai Szabina

Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett áll ki Tápai Szabina kupa-győztes magyar kézilabdázó a Választás 2026 kampányhajrájában. A közösségi oldalán megosztott videóban hosszan sorolja a döntését megalapozó érveket.

Választás 2026
Tápai Szabina a Választás 2026 kampányhajrájában Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett tette le a garast (forrás: Facebook/Tápai Szabina)

Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a tapasztalat fontos, nem érünk rá kísérletezni – kezdi a szépséges sportolónő a felsorolást.

Számunkra a család a legfontosabb, ahogy a miniszterelnökünknek is."

– emeli ki a legfontosabb értéket.

Majd rátér a részeleteke, a rengeteg családsegítő támogatásra, amelyek a jólétet biztosítják. Mint említi, ők így tudták megvásárolni az első házukat a CSOK-nak köszönhetően. Sportolóként és anyaként egyeránt feltűnő volt számára, ahogy fejlődtek a sportlétesítmények, a szabadidősport, ezért rengeteg gyerek tudott elkezdeni sportolni akár hobbi, akár profi szinten.

A Választás 2026 a hitről is szól

A jóisten megmentette a házasságunkat, tehát nem kérdés, hogy a keresztény értékeket támogatom. Ezért fogok április 12-én Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP-re szavazni.”

 

