Tápai Szabina Orbán Viktort támogatja a választáson

Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP mellett áll ki Tápai Szabina kupa-győztes magyar kézilabdázó a Választás 2026 kampányhajrájában. A közösségi oldalán megosztott videóban hosszan sorolja a döntését megalapozó érveket.
Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a tapasztalat fontos, nem érünk rá kísérletezni – kezdi a szépséges sportolónő a felsorolást.
Számunkra a család a legfontosabb, ahogy a miniszterelnökünknek is."
– emeli ki a legfontosabb értéket.
Majd rátér a részeleteke, a rengeteg családsegítő támogatásra, amelyek a jólétet biztosítják. Mint említi, ők így tudták megvásárolni az első házukat a CSOK-nak köszönhetően. Sportolóként és anyaként egyeránt feltűnő volt számára, ahogy fejlődtek a sportlétesítmények, a szabadidősport, ezért rengeteg gyerek tudott elkezdeni sportolni akár hobbi, akár profi szinten.
A Választás 2026 a hitről is szól
A jóisten megmentette a házasságunkat, tehát nem kérdés, hogy a keresztény értékeket támogatom. Ezért fogok április 12-én Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP-re szavazni.”