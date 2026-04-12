Botrány: nem engedték be a Hír TV tudósítóját a Tisza eredményvárójára

Sokat elárul a Tisza Párt és Magyar Péter sajtószabadságról alkotott elképzeléseiről az a ma délutáni botrányos esemény, amikor Tárkányi Zsolt, a párt náci karlendítése miatt hírhedtté vált sajtófőnöke, valószínűleg bosszúból, egész egyszerűen kitiltotta a Hír Tv stábját az eredményváró eseményéről, amelyet a fővárosi Batthyány téren tartanak. A Választás 2026 esemény tiszás balhésorozata az urnák lezárása után sem fejeződött be.

A helyszínről bejelentkező tudósító emlékeztetett arra, hogy legutóbb 2018-ban, a Jobbik eredményvárójára nem engedték be az Echo Tv stábját, ami nem volt jó ómen a párt választási eredményére nézve.