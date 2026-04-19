Véget ért a szavazatszámlálás, mutatjuk a hivatalos végeredményt

A kiemelkedő részvételi arány miatt csak szombat estére sikerült a választás hivatalos végeredményét megállapítani. A Tisza Párt Magyar Péter vezetésével nemcsak egyszerű többséget, hanem a kétharmadot is meghaladó 141 mandátumot szerzett. Ez azt jelenti, hogy a párt önállóan képes lesz alkotmányt módosítani vagy újat alkotni.
A 2026-os választás mandátumelosztása
A 199 fős Országgyűlésben a mandátumok véglegesen így oszlanak meg:
- Tisza Párt: 141 mandátum (96 egyéni választókerület + 45 listás)
- Fidesz-KDNP: 52 mandátum (10 egyéni + 42 listás)
- Mi Hazánk Mozgalom: 6 mandátum (6 listás)
Nemzetiségi listáról egyetlen képviselő sem jutott be a Parlamentbe.
Listás eredmények a 2026-os választáson
Az országos listás szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága alapján a pártok támogatottsága a következő:
- Tisza Párt: 53,18% (3 385 890 szavazat)
- Fidesz-KDNP: 38,61% (2 458 337 szavazat)
- Mi Hazánk: 5,63% (358 372 szavazat)
- Demokratikus Koalíció: 1,10%
- Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 0,82%
Összes érvényes listás szavazat: 6 366 733.
Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma:
1. Magyarországi Romák Országos (0,30 százalék, 19 203 szavazat)
2. MNOÖ (0,29 százalék, 18 419 szavazat)
3. OHÖ (0,02 százalék, 1307 szavazat)
4. OSZÖ (0,01 százalék, 902 szavazat)
5. MROÖ (0,01 százalék, 512 szavazat)
6. ORÖ (0,01 százalék, 440 szavazat)
7. Országos Ukrán (0,01 százalék, 379 szavazat)
8. Országos Szlovén (0,00 százalék, 179 szavazat)
9. MGOÖ (0,00 százalék, 159 szavazat)
10. OLÖ (0,00 százalék, 147 szavazat)
11. OÖÖ (0,00 százalék, 116 szavazat)
12. Bolgár Országos Önkormányzat (0,00 százalék, 108 szavazat)
Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 6 366 733
A levélben leadott országos listás szavazatok összesítése 100 százalékos feldolgozottságnál:
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 494 244
Érvényes szavazási iratok száma: 337 439
Érvényes szavazólapok száma: 335 595
Érvénytelen szavazólapok száma: 627
A pártlistákra leadott szavazatok száma és aránya a következő:
1. Fidesz-KDNP (84,23 százalék, 282 666 szavazat)
2. Tisza (13,82 százalék, 46 363 szavazat)
3. Mi Hazánk (1,45 százalék, 4859 szavazat)
4. MKKP (0,35 százalék, 1176 szavazat)
5. DK (0,16 százalék, 531 szavazat)
Az országos pártlistákra levélben leadott összes érvényes szavazat: 335 595
A leadott szavazatok 100 százalékának összesítése után a következő képviselők kerültek a parlamentbe:
TISZA (141 mandátum):
Árvay Nikolett (Komárom-Esztergom vármegye 3. vk.)
Bakos Csaba Attila (Somogy vármegye 3. vk.)
Balajti István (Pest vármegye 8. vk.)
Balatincz Péter (Veszprém vármegye 3. vk.)
Balogh Mihály (országos lista)
Bárkányi Bence (Csongrád-Csanád vármegye 3. vk.)
Barna-Szabó Tímea (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. vk.)
Benke József (Somogy vármegye 2. vk.)
Berki Ákos (országos lista)
Bicskei László (országos lista)
Bihari Zoltán (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6. vk.)
Bilisics Zita (Pest vármegye 9. vk.)
Boda Nikoletta (Budapest 11. vk.)
Bódis Kriszta (Budapest 2. vk.)
Bódis Péter (Heves vármegye 1. vk.)
Bodóczi István (Békés vármegye 1. vk.)
Bóka Zsolt (országos lista)
Borics Mihály (Fejér vármegye 2. vk.)
Borsós Gabriella (országos lista)
Bögi Viktória (Fejér vármegye 3. vk.)
Bugya László (országos lista)
Bujdosó Andrea Anna (Pest vármegye 3. vk.)
Czakó-Czirbus Pál (országos lista)
Czipa András (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2. vk.)
Csák László (Hajdú-Bihar vármegye 3. vk.)
Császár Martin (országos lista)
Csatári Ernő (Somogy vármegye 4. vk.)
Cseh Tamás (Tolna vármegye 3. vk.)
Csézi Erzsébet (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7. vk.)
Csiszár Béla (Fejér vármegye 1. vk.)
Csontos Bence (Bács-Kiskun vármegye 6. vk.)
Csőszi Attila (Bács-Kiskun vármegye 1. vk.)
Dicső Viktória (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. vk.)
Diószegi Judit (Győr-Moson-Sopron vármegye 1. vk.)
Farkas Csongor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 4. vk.)
Ferenczi Gábor (Csongrád-Csanád vármegye 4. vk.)
Forsthoffer Ágnes (Veszprém vármegye 2. vk.)
Gajda Attila (Csongrád-Csanád vármegye 2. vk.)
Gajdos László (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1. vk.)
Gáspár Levente (Veszprém vármegye 1. vk.)
Gombár Dávid (Békés vármegye 2. vk.)
Göröghné Bocskai Éva (Hajdú-Bihar vármegye 6. vk.)
Gurzó Mária (Békés vármegye 4. vk.)
Gyömbér Dávid (országos lista)
Gyöngyösi István (országos lista)
Gyuk Zsolt (országos lista)
Hajdu Márton Ádám (országos lista)
Hallerné Dr. Nagy Anikó (Győr-Moson-Sopron vármegye 4. vk.)
Halmai Ferenc Tibor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. vk.)
Hantosi István (országos lista)
Hatala-Orosz Csaba (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 4. vk.)
Havasi Balázs Márk (országos lista)
Hegedűs Zsolt (országos lista)
Hende Máté (Pest vármegye 13. vk.)
Horváth Nándor Zsolt (országos lista)
Jakab Zsuzsanna (Budapest 12. vk.)
Járosi Péter (országos lista)
Jelencsik József (Pest vármegye 1. vk.)
Jójárt Erika (országos lista)
Judák Zsolt (Bács-Kiskun vármegye 3. vk.)
Juhász Áron (Heves vármegye 3. vk.)
Juhász Roland (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1. vk.)
Kalázdi-Kerekes Kinga (országos lista)
Kapitány István (országos lista)
Kaprinyák Tibor (országos lista)
Kapronczai Balázs (Baranya vármegye 4. vk.)
Kármán András (országos lista)
Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun vármegye 5. vk.)
Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9. vk.)
Kincse Csongor (országos lista)
Kiss János (Heves vármegye 2. vk.)
Kiss Máté (országos lista)
Koncz Áron (Budapest 4. vk.)
Kovács Áron (Baranya vármegye 2. vk.)
Kovács Gyula (Bács-Kiskun vármegye 4. vk.)
Kovács Petra Judit (országos lista)
Kőszegi Krisztián (országos lista)
Kulcsár Krisztián (Budapest 10. vk.)
László Endre Márton (Pest vármegye 6. vk.)
Lontay László (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. vk.)
Lovkó Csaba (Zala vármegye 3. vk.)
Lőrincz Viktória (Somogy vármegye 1. vk.)
Lukács Gábor (országos lista)
Magyar Péter (Budapest 3. vk.)
Melléthei-Barna Márton (országos lista)
Miskolczi Orsolya (Pest vármegye 5. vk.)
Molnár János (Bács-Kiskun vármegye 2. vk.)
Molnár Zoltán (országos lista)
Muhari Gergely (Pest vármegye 14. vk.)
Müller Anna (Budapest 13. vk.)
Nagy Ervin (Fejér vármegye 4. vk.)
Nagy Márta (Zala vármegye 1. vk.)
Néher András (Győr-Moson-Sopron vármegye 2. vk.)
Németh Csilla (országos lista)
Orbán Anita (országos lista)
Pásztor Anett (országos lista)
Perticsné Kácsor Andrea (Pest vármegye 10. vk.)
Polgár György (Pest vármegye 12. vk.)
Porcher Áron (Budapest 15. vk.)
Porpáczy Krisztina (Győr-Moson-Sopron vármegye 5. vk.)
Pósfai Gábor (Pest vármegye 2. vk.)
Radnai Márk (Komárom-Esztergom vármegye 2. vk.)
Rák Richárd (országos lista)
Ráki Zsolt (Békés vármegye 3. vk.)
Rápli Róbert (Vas vármegye 1. vk.)
Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. vk.)
Rózsahegyi Áron (Baranya vármegye 3. vk.)
Ruszin-Szendi Romulusz (Hajdú-Bihar vármegye 5. vk.)
Ruzsa Diána (Baranya vármegye 1. vk.)
Sárosi József (Tolna vármegye 1. vk.)
Sasi-Nagy Edit (országos lista)
Schummer Orsolya (országos lista)
Simon Krisztián Márk (országos lista)
Simon Zsuzsánna (országos lista)
Sopov Ildikó Éva (Komárom-Esztergom vármegye 1. vk.)
Sóti Anikó Zsuzsanna (országos lista)
Strompová Viktória (országos lista)
Stumpf Péter (Csongrád-Csanád vármegye 1. vk.)
Szabó Alexandra (Budapest 14. vk.)
Szabó Tibor (országos lista)
Szafkó Zoltán Péter (Nógrád vármegye 1. vk.)
Szakács Péter Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. vk.)
Szijjártó Gábor (Tolna vármegye 2. vk.)
Szimon Renáta (Pest vármegye 11. vk.)
Szűcs Dóra (országos lista)
Tanács Zoltán (Budapest 1. vk.)
Tárkányi Zsolt (Hajdú-Bihar vármegye 1. vk.)
Tarr Zoltán (Budapest 16. vk.)
Tompa Enikő (Hajdú-Bihar vármegye 2. vk.)
Tóth Norbert (országos lista)
Tóth Tamás (országos lista)
Tóthmajor Balázs (Pest vármegye 4. vk.)
Trentin Balázs (Budapest 7. vk.)
Trompler Ildikó (Pest vármegye 7. vk.)
Ujvári Szilvia (Veszprém vármegye 4. vk.)
Varga Balázs (Zala vármegye 2. vk.)
Varga Lőrinc Mihály (országos lista)
Velkey György László (Budapest 6. vk.)
Veres Ádám László (országos lista)
Virágh Gabriella (Budapest 8. vk.)
Weigand István (Budapest 5. vk.)
Fidesz-KDNP (52 mandátum):
Ágh Péter (Vas vármegye 2. vk.)
Balla György (országos lista)
Balla Mihály (Nógrád vármegye 2. vk.)
Bánki Erik (országos lista)
Bóka János (országos lista)
Budai Gyula (országos lista)
Csuzda Gábor (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. vk.)
Demeter András (országos lista)
F. Kovács Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3. vk.)
Földesi Gyula (országos lista)
Gál Kinga (országos lista)
Gulyás Gergely (országos lista)
Gyopáros Alpár (Győr-Moson-Sopron vármegye 3. vk.)
Héjj Dávid (országos lista)
Hidvéghi Balázs (országos lista)
Jakab István (országos lista)
Kárpátiné Dr. Juhász Hajnalka (országos lista)
Kocsis Máté (országos lista)
Kósa Lajos (országos lista)
Kovács Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 5. vk.)
Kovács Zsolt (országos lista)
Kövér László (országos lista)
Kubatov Gábor (országos lista)
Latorcai Csaba (országos lista)
Latorcai János (országos lista)
Lázár János (országos lista)
Lezsák Sándor (országos lista)
Menczer Tamás (országos lista)
Mohácsy István (országos lista)
Molnár Ágnes (országos lista)
Nacsa Lőrinc (országos lista)
Németh Szilárd (országos lista)
Németh Zsolt (országos lista)
Nyitrai Zsolt (országos lista)
Orbán Balázs (országos lista)
Orbán Viktor (országos lista)
Papp Zsolt (országos lista)
Rétvári Bence (országos lista)
Rogán Antal (országos lista)
Selmeczi Gabriella (országos lista)
Semjén Zsolt (országos lista)
Simicskó István (országos lista)
Soltész Miklós (országos lista)
Szentkirályi Alexandra (országos lista)
Szijjártó Péter (országos lista)
Sztojka Attila (országos lista)
Tapolczai Gergely (országos lista)
Tilki Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 4. vk.)
V.Németh Zsolt (Vas vármegye 3. vk.)
Varga Gábor (Fejér vármegye 5. vk.)
Vitányi István (Hajdú-Bihar vármegye 4. vk.)
Zsigmond Barna Pál (országos lista)
Mi Hazánk (6 mandátum):
Apáti István (országos lista)
Borvendég Zsuzsanna (országos lista)
Dócs Dávid (országos lista)
Dúró Dóra (országos lista)
Novák Előd (országos lista)
Toroczkai László (országos lista)
Az egyéni választókerületi eredmények a következők:
Budapest
1. választókerület – V. kerületi székhelyű (100 százalékos feldolgozottság)
1. Tanács Zoltán (TISZA) – 63,05 százalék, 37 803 szavazat
2. Fazekas Csilla (FIDESZ-KDNP) – 30,67 százalék, 18 391 szavazat
3. Nagy Attila (Mi Hazánk) – 3,25 százalék, 1948 szavazat
2. választókerület – VIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Bódis Kriszta (TISZA) – 63,80 százalék, 35 772 szavazat
2. Ferencz Orsolya (FIDESZ-KDNP) – 29,45 százalék, 16 512 szavazat
3. Kvacskay Károly (Mi Hazánk) – 3,44 százalék, 1929 szavazat
3. választókerület – XII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Magyar Péter (TISZA) – 63,67 százalék, 43 112 szavazat
2. Steiner Attila (FIDESZ-KDNP) – 29,90 százalék, 20 248 szavazat
3. Grundtner András (Mi Hazánk) – 3,42 százalék, 2315 szavazat
4. választókerület – II. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Koncz Áron (TISZA) – 65,41 százalék, 45 212 szavazat
2. Fülöp Attila (FIDESZ-KDNP) – 28,93 százalék, 19 994 szavazat
3. Binder Csaba (Mi Hazánk) – 3,04 százalék, 2103 szavazat
5. választókerület – VI. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Weigand István (TISZA) – 68,59 százalék, 42 668 szavazat
2. Kovács Balázs Norbert (FIDESZ-KDNP) – 23,74 százalék, 14 769 szavazat
3. Edőcs Beáta (Mi Hazánk) – 3,77 százalék, 2344 szavazat
6. választókerület – XIV. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Velkey György László (TISZA) – 53,62 százalék, 33 953 szavazat
2. Radics Béla (FIDESZ-KDNP) – 24,65 százalék, 15 612 szavazat
3. Hadházy Ákos (Független) – 16,12 százalék, 10 207 szavazat
7. választókerület – X. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Trentin Balázs (TISZA) – 63,68 százalék, 38 809 szavazat
2. D. Kovács Róbert Antal (FIDESZ-KDNP) – 28,45 százalék, 17 340 szavazat
3. Czeglédi János (Mi Hazánk) – 4,20 százalék, 2561 szavazat
8. választókerület – XIX. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Virágh Gabriella (TISZA) – 63,71 százalék, 40 918 szavazat
2. Tarnai Richárd (FIDESZ-KDNP) – 29,34 százalék, 18 843 szavazat
3. Fekete György (Mi Hazánk) – 4,96 százalék, 3184 szavazat
9. választókerület – XXI. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Kátai-Németh Vilmos (TISZA) – 61,98 százalék, 36 852 szavazat
2. Király Nóra (FIDESZ-KDNP) – 29,50 százalék, 17 538 szavazat
3. Rizmayerné Csik Erzsébet (Mi Hazánk) – 5,32 százalék, 3164 szavazat
10. választókerület – XXII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Kulcsár Krisztián (TISZA) – 63,19 százalék, 41 542 szavazat
2. Kocsondi Márk (FIDESZ-KDNP) – 28,64 százalék, 18 829 szavazat
3. Novák Előd (Mi Hazánk) – 4,98 százalék, 3277 szavazat
11. választókerület – III. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Boda Nikoletta (TISZA) – 64,29 százalék, 43 122 szavazat
2. Gyepes Ádám (FIDESZ-KDNP) – 27,86 százalék, 18 685 szavazat
3. Marosvölgyi Anna (Mi Hazánk) – 4,79 százalék, 3214 szavazat
12. választókerület – XIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Jakab Zsuzsanna (TISZA) – 64,35 százalék, 41 359 szavazat
2. Zsigmond Barna Pál (FIDESZ-KDNP) – 25,68 százalék, 16 505 szavazat
3. Balog Csaba (Mi Hazánk) – 4,53 százalék, 2909 szavazat
13. választókerület – XV. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Müller Anna (TISZA) – 61,27 százalék, 38 873 szavazat
2. Németh Balázs (FIDESZ-KDNP) – 27,37 százalék, 17 368 szavazat
3. Bartal András (Mi Hazánk) – 5,92 százalék, 3758 szavazat
14. választókerület – XVI. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Szabó Alexandra (TISZA) – 61,53 százalék, 40 491 szavazat
2. Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP) – 31,89 százalék, 20 990 szavazat
3. Zsidró László (Mi Hazánk) – 3,93 százalék, 2586 szavazat
15. választókerület – XVII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Porcher Áron (TISZA) – 61,40 százalék, 41 523 szavazat
2. Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP) – 30,68 százalék, 20 752 szavazat
3. Somogyiné Hatvani Zsuzsanna (Mi Hazánk) – 5,01 százalék, 3386 szavazat
16. választókerület – XXIII. kerületi székhelyű (100 százalék)
1. Tarr Zoltán (TISZA) – 59,52 százalék, 40 693 szavazat
2. Földesi Gyula (FIDESZ-KDNP) – 29,44 százalék, 20 127 szavazat
3. Kovács Attila (Mi Hazánk) – 5,14 százalék, 3514 szavazat
Baranya vármegye
1. választókerület – Pécs (100 százalékos feldolgozottság)
1. Ruzsa Diána (TISZA) – 62,97 százalék, 35 434 szavazat
2. Cziráki Attila (FIDESZ-KDNP) – 30,00 százalék, 16 883 szavazat
3. Varga Tamás (Mi Hazánk) – 4,40 százalék, 2475 szavazat
2. választókerület – Pécs (100 százalék)
1. Kovács Áron (TISZA) – 61,23 százalék, 35 893 szavazat
2. Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP) – 30,91 százalék, 18 121 szavazat
3. Sándor Zoltán (Mi Hazánk) – 5,32 százalék, 3116 szavazat
3. választókerület – Mohács (100 százalék)
1. Rózsahegyi Áron (TISZA) – 48,43 százalék, 25 405 szavazat
2. Hargitai János (FIDESZ-KDNP) – 44,47 százalék, 23 328 szavazat
3. Ipacs Sándor (Mi Hazánk) – 5,78 százalék, 3033 szavazat
4. választókerület – Szigetvár (100 százalék)
1. Kapronczai Balázs (TISZA) – 50,66 százalék, 27 914 szavazat
2. Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP) – 42,66 százalék, 23 505 szavazat
3. Ács József (Mi Hazánk) – 4,72 százalék, 2600 szavazat
Bács-Kiskun vármegye
1. választókerület – Kecskemét (100 százalék)
1. Csőszi Attila (TISZA) – 52,41 százalék, 27 753 szavazat
2. Salacz László (FIDESZ-KDNP) – 39,78 százalék, 21 063 szavazat
3. András Károly (Mi Hazánk) – 6,82 százalék, 3611 szavazat
2. választókerület – Kecskemét (100 százalék)
1. Molnár János (TISZA) – 56,76 százalék, 32 688 szavazat
2. Cseh Tamás (FIDESZ-KDNP) – 35,38 százalék, 20 373 szavazat
3. Hódi Zsuzsanna (Mi Hazánk) – 6,01 százalék, 3461 szavazat
3. választókerület – Kalocsa (100 százalék)
1. Judák Zsolt (TISZA) – 50,63 százalék, 24 958 szavazat
2. Font Sándor (FIDESZ-KDNP) – 41,09 százalék, 20 257 szavazat
3. Szabó Patrik (Mi Hazánk) – 5,99 százalék, 2952 szavazat
4. választókerület – Kiskunfélegyháza (100 százalék)
1. Kovács Gyula (TISZA) – 50,70 százalék, 27 197 szavazat
2. Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP) – 41,20 százalék, 22 100 szavazat
3. Endre Béla (Mi Hazánk) – 6,78 százalék, 3639 szavazat
5. választókerület – Kiskunhalas (100 százalék)
1. Karsai-Juhász Katalin (TISZA) – 49,97 százalék, 24 026 szavazat
2. Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP) – 39,95 százalék, 19 208 szavazat
3. Szabadi István (Mi Hazánk) – 8,44 százalék, 4058 szavazat
6. választókerület – Baja (100 százalék)
1. Csontos Bence (TISZA) – 53,15 százalék, 24 905 szavazat
2. Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP) – 39,26 százalék, 18 396 szavazat
3. Éberling Balázs (Mi Hazánk) – 6,59 százalék, 3088 szavazat
Békés vármegye
1. választókerület – Békéscsaba (100 százalék)
1. Bodóczi István (TISZA) – 57,44 százalék, 30 631 szavazat
2. Takács Árpád (FIDESZ-KDNP) – 34,36 százalék, 18 322 szavazat
3. Gyebnár Dávid (Mi Hazánk) – 6,31 százalék, 3364 szavazat
2. választókerület – Békés (100 százalék)
1. Gombár Dávid (TISZA) – 51,39 százalék, 25 975 szavazat
2. Dankó Béla (FIDESZ-KDNP) – 39,93 százalék, 20 183 szavazat
3. Földesi Mihály (Mi Hazánk) – 6,85 százalék, 3464 szavazat
3. választókerület – Gyula (100 százalék)
1. Ráki Zsolt (TISZA) – 52,19 százalék, 26 014 szavazat
2. Kónya István (FIDESZ-KDNP) – 41,14 százalék, 20 507 szavazat
3. Vidó Attila (Mi Hazánk) – 5,19 százalék, 2585 szavazat
4. választókerület – Orosháza (100 százalék)
1. Gurzó Mária (TISZA) – 54,79 százalék, 27 499 szavazat
2. Erdős Norbert (FIDESZ-KDNP) – 35,22 százalék, 17 677 szavazat
3. Schultz Gábor (Mi Hazánk) – 6,04 százalék, 3032 szavazat
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
1. választókerület – Miskolc (100 százalékos feldolgozottság)
1. Juhász Roland (TISZA) – 60,07 százalék, 32 545 szavazat
2. Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP) – 31,23 százalék, 16 921 szavazat
3. Miklós Árpád Ferenc (Mi Hazánk) – 5,35 százalék, 2900 szavazat
2. választókerület – Miskolc (100 százalék)
1. Czipa András (TISZA) – 60,31 százalék, 31 416 szavazat
2. Hollósy András (FIDESZ-KDNP) – 31,22 százalék, 16 260 szavazat
3. Pakusza Zoltán (Mi Hazánk) – 6,09 százalék, 3173 szavazat
3. választókerület – Ózd (100 százalék)
1. Csuzda Gábor (FIDESZ-KDNP) – 46,76 százalék, 20 983 szavazat
2. Németh Csilla (TISZA) – 45,46 százalék, 20 399 szavazat
3. Varga Balázs (Mi Hazánk) – 5,64 százalék, 2529 szavazat
4. választókerület – Kazincbarcika (100 százalék)
1. Hatala-Orosz Csaba (TISZA) – 53,95 százalék, 27 645 szavazat
2. Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP) – 38,06 százalék, 19 506 szavazat
3. Fiszter Zsuzsanna (Mi Hazánk) – 6,76 százalék, 3464 szavazat
5. választókerület – Sátoraljaújhely (100 százalék)
1. Lontay László (TISZA) – 50,29 százalék, 25 284 szavazat
2. Bánné Dr. Gál Boglárka (FIDESZ-KDNP) – 43,58 százalék, 21 912 szavazat
3. Pasztorniczky István (Mi Hazánk) – 4,54 százalék, 2284 szavazat
6. választókerület – Tiszaújváros (100 százalék)
1. Bihari Zoltán (TISZA) – 51,20 százalék, 28 528 szavazat
2. Koncz Zsófia (FIDESZ-KDNP) – 43,23 százalék, 24 086 szavazat
3. Nyitrai Attila (Mi Hazánk) – 4,60 százalék, 2563 szavazat
7. választókerület – Mezőkövesd (100 százalék)
1. Csézi Erzsébet (TISZA) – 53,04 százalék, 29 812 szavazat
2. Tállai András (FIDESZ-KDNP) – 39,53 százalék, 22 217 szavazat
3. Szajlai János (Mi Hazánk) – 5,87 százalék, 3302 szavazat
Csongrád-Csanád vármegye
1. választókerület – Szeged (100 százalék)
1. Stumpf Péter (TISZA) – 67,85 százalék, 44 478 szavazat
2. Farkas Levente (FIDESZ-KDNP) – 24,45 százalék, 16 030 szavazat
3. Timár Tamás (Mi Hazánk) – 5,41 százalék, 3549 szavazat
2. választókerület – Szeged (100 százalék)
1. Gajda Attila (TISZA) – 56,64 százalék, 36 012 szavazat
2. Mihálffy Béla (FIDESZ-KDNP) – 31,72 százalék, 20 169 szavazat
3. Toroczkai László (Mi Hazánk) – 9,80 százalék, 6231 szavazat
3. választókerület – Szentes (100 százalék)
1. Bárkányi Bence (TISZA) – 50,87 százalék, 30 970 szavazat
2. Szabó István (FIDESZ-KDNP) – 34,19 százalék, 20 812 szavazat
3. Laczkó Zsolt (Mi Hazánk) – 9,02 százalék, 5492 szavazat
4. választókerület – Hódmezővásárhely (100 százalék)
1. Ferenczi Gábor (TISZA) – 58,36 százalék, 35 419 szavazat
2. Czirbus Gábor (FIDESZ-KDNP) – 33,26 százalék, 20 188 szavazat
3. Veres Csaba (Mi Hazánk) – 6,03 százalék, 3658 szavazat
Fejér vármegye
1. választókerület – Székesfehérvár (100 százalék)
1. Csiszár Béla (TISZA) – 55,75 százalék, 32 654 szavazat
2. Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP) – 35,91 százalék, 21 032 szavazat
3. Végh Annamária (Mi Hazánk) – 5,39 százalék, 3157 szavazat
2. választókerület – Székesfehérvár (100 százalék)
1. Borics Mihály (TISZA) – 53,91 százalék, 29 534 szavazat
2. Törő Gábor (FIDESZ-KDNP) – 36,57 százalék, 20 033 szavazat
3. Schmidt Roland (Mi Hazánk) – 6,65 százalék, 3644 szavazat
3. választókerület – Bicske (100 százalék)
1. Bögi Viktória (TISZA) – 54,27 százalék, 31 342 szavazat
2. Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP) – 38,48 százalék, 22 225 szavazat
3. Som Tamás (Mi Hazánk) – 5,19 százalék, 2995 szavazat
4. választókerület – Dunaújváros (100 százalék)
1. Nagy Ervin (TISZA) – 60,50 százalék, 31 758 szavazat
2. Mészáros Lajos (FIDESZ-KDNP) – 32,76 százalék, 17 199 szavazat
3. Adamasky Lőrinc (Mi Hazánk) – 5,58 százalék, 2927 szavazat
5. választókerület – Sárbogárd (100 százalék)
1. Varga Gábor (FIDESZ-KDNP) – 46,79 százalék, 23 008 szavazat
2. Nagy Richárd (TISZA) – 44,70 százalék, 21 981 szavazat
3. Gieber Lajos (Mi Hazánk) – 6,97 százalék, 3426 szavazat
Győr-Moson-Sopron vármegye
1. választókerület – Győr (100 százalékos feldolgozottság)
1. Diószegi Judit (TISZA) – 60,22 százalék, 32 318 szavazat
2. Szeles Szabolcs (FIDESZ-KDNP) – 32,73 százalék, 17 568 szavazat
3. Koródi István (Mi Hazánk) – 5,12 százalék, 2748 szavazat
2. választókerület – Győr (100 százalék)
1. Néher András (TISZA) – 54,85 százalék, 33 263 szavazat
2. Fekete Dávid (FIDESZ-KDNP) – 36,97 százalék, 22 419 szavazat
3. Pócs Miklós (Mi Hazánk) – 6,25 százalék, 3788 szavazat
3. választókerület – Csorna (100 százalék)
1. Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP) – 47,42 százalék, 26 151 szavazat
2. Bóna Szabolcs (TISZA) – 46,26 százalék, 25 509 szavazat
3. Szilágyi József (Mi Hazánk) – 5,32 százalék, 2934 szavazat
4. választókerület – Sopron (100 százalék)
1. Hallerné Dr. Nagy Anikó (TISZA) – 52,07 százalék, 33 152 szavazat
2. Barcza Attila (FIDESZ-KDNP) – 40,00 százalék, 25 467 szavazat
3. Pisák István (Mi Hazánk) – 5,75 százalék, 3660 szavazat
5. választókerület – Mosonmagyaróvár (100 százalék)
1. Porpáczy Krisztina (TISZA) – 52,76 százalék, 34 231 szavazat
2. Nagy István (FIDESZ-KDNP) – 40,74 százalék, 26 435 szavazat
3. Csoma Krisztián (Mi Hazánk) – 5,11 százalék, 3316 szavazat
Hajdú-Bihar vármegye
1. választókerület – Debrecen (100 százalék)
1. Tárkányi Zsolt (TISZA) – 59,50 százalék, 31 991 szavazat
2. Barcsa Lajos (FIDESZ-KDNP) – 33,18 százalék, 17 839 szavazat
3. Salánkiné Kuti Zsuzsanna (Mi Hazánk) – 5,25 százalék, 2825 szavazat
2. választókerület – Debrecen (100 százalék)
1. Tompa Enikő (TISZA) – 58,18 százalék, 32 046 szavazat
2. Széles Diána (FIDESZ-KDNP) – 35,00 százalék, 19 276 szavazat
3. Vörös János (Mi Hazánk) – 4,85 százalék, 2672 szavazat
3. választókerület – Debrecen (100 százalék)
1. Csák László (TISZA) – 50,92 százalék, 29 552 szavazat
2. Antal Szabolcs (FIDESZ-KDNP) – 42,79 százalék, 24 838 szavazat
3. Hunyadi Máté (Mi Hazánk) – 5,03 százalék, 2920 szavazat
4. választókerület – Berettyóújfalu (100 százalék)
1. Vitányi István (FIDESZ-KDNP) – 47,82 százalék, 23 029 szavazat
2. Kovács Petra Judit (TISZA) – 45,27 százalék, 21 800 szavazat
3. Rehákné Menyhárt Gabriella (Mi Hazánk) – 5,65 százalék, 2723 szavazat
5. választókerület – Hajdúszoboszló (100 százalék)
1. Ruszin-Szendi Romulusz (TISZA) – 50,00 százalék, 25 752 szavazat
2. Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP) – 43,26 százalék, 22 281 szavazat
3. Sass Bulcsú (Mi Hazánk) – 5,89 százalék, 3034 szavazat
6. választókerület – Hajdúböszörmény (100 százalék)
1. Göröghné Bocskai Éva (TISZA) – 52,24 százalék, 26 938 szavazat
2. Papp Zsolt (FIDESZ-KDNP) – 38,57 százalék, 19 891 szavazat
3. Nagy Zoltán (Mi Hazánk) – 7,73 százalék, 3984 szavazat
Heves vármegye
1. választókerület – Eger (100 százalék)
1. Bódis Péter (TISZA) – 55,54 százalék, 35 073 szavazat
2. Pajtók Gábor (FIDESZ-KDNP) – 36,60 százalék, 23 111 szavazat
3. Pápai Ákos (Mi Hazánk) – 5,43 százalék, 3428 szavazat
2. választókerület – Gyöngyös (100 százalék)
1. Kiss János (TISZA) – 51,65 százalék, 29 694 szavazat
2. Horváth László (FIDESZ-KDNP) – 39,64 százalék, 22 789 szavazat
3. Seres-Polyák Katalin (Mi Hazánk) – 6,05 százalék, 3480 szavazat
3. választókerület – Hatvan (100 százalék)
1. Juhász Áron (TISZA) – 50,99 százalék, 30 687 szavazat
2. Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP) – 40,05 százalék, 24 105 szavazat
3. Gregus Renáta (Mi Hazánk) – 8,08 százalék, 4861 szavazat
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
1. választókerület – Szolnok (100 százalékos feldolgozottság)
1. Rost Andrea (TISZA) – 58,84 százalék, 35 110 szavazat
2. Berkó Attila (FIDESZ-KDNP) – 32,45 százalék, 19 362 szavazat
3. Kapás Roland (Mi Hazánk) – 6,67 százalék, 3979 szavazat
2. választókerület – Jászberény (100 százalék)
1. Halmai Ferenc Tibor (TISZA) – 51,27 százalék, 27 076 szavazat
2. Pócs János (FIDESZ-KDNP) – 41,19 százalék, 21 754 szavazat
3. Kassab Adonis (Mi Hazánk) – 5,95 százalék, 3144 szavazat
3. választókerület – Karcag (100 százalék)
1. F. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) – 47,05 százalék, 24 638 szavazat
2. Kovács Hunor Krisztián (TISZA) – 46,52 százalék, 24 362 szavazat
3. Somlay Róbert (Mi Hazánk) – 5,40 százalék, 2828 szavazat
4. választókerület – Törökszentmiklós (100 százalék)
1. Farkas Csongor (TISZA) – 54,18 százalék, 28 857 szavazat
2. Herczeg Zsolt (FIDESZ-KDNP) – 37,32 százalék, 19 879 szavazat
3. Szabó Bettina (Mi Hazánk) – 7,07 százalék, 3764 szavazat
Komárom-Esztergom vármegye
1. választókerület – Tatabánya (100 százalék)
1. Sopov Ildikó Éva (TISZA) – 59,80 százalék, 36 785 szavazat
2. Bencsik János (FIDESZ-KDNP) – 33,78 százalék, 20 778 szavazat
3. Boda Bánk (Mi Hazánk) – 4,20 százalék, 2581 szavazat
2. választókerület – Esztergom (100 százalék)
1. Radnai Márk (TISZA) – 56,85 százalék, 36 344 szavazat
2. Erős Gábor (FIDESZ-KDNP) – 36,19 százalék, 23 133 szavazat
3. Lantos János (Mi Hazánk) – 5,44 százalék, 3475 szavazat
3. választókerület – Komárom (100 százalék)
1. Árvay Nikolett (TISZA) – 53,03 százalék, 34 000 szavazat
2. Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP) – 39,09 százalék, 25 061 szavazat
3. Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) – 6,32 százalék, 4050 szavazat
Nógrád vármegye
1. választókerület – Salgótarján (100 százalék)
1. Szafkó Zoltán Péter (TISZA) – 52,17 százalék, 28 081 szavazat
2. Becsó Zsolt (FIDESZ-KDNP) – 39,42 százalék, 21 219 szavazat
3. Bajnok Gyula (Mi Hazánk) – 7,76 százalék, 4176 szavazat
2. választókerület – Balassagyarmat (100 százalék)
1. Balla Mihály (FIDESZ-KDNP) – 44,58 százalék, 26 418 szavazat
2. Molnár Zoltán (TISZA) – 44,22 százalék, 26 207 szavazat
3. Dócs Dávid (Mi Hazánk) – 9,87 százalék, 5852 szavazat
Pest vármegye
1. választókerület – Érd (100 százalékos feldolgozottság)
1. Jelencsik József (TISZA) – 60,11 százalék, 40 100 szavazat
2. Kardosné Gyurkó Katalin (FIDESZ-KDNP) – 32,26 százalék, 21 518 szavazat
3. Szalai Timea (Mi Hazánk) – 5,41 százalék, 3606 szavazat
2. választókerület – Budaörs (100 százalék)
1. Pósfai Gábor (TISZA) – 62,82 százalék, 42 204 szavazat
2. Czuczor Gergely (FIDESZ-KDNP) – 30,08 százalék, 20 206 szavazat
3. György József (Mi Hazánk) – 4,99 százalék, 3350 szavazat
3. választókerület – Pilisvörösvár (100 százalék)
1. Bujdosó Andrea Anna (TISZA) – 58,24 százalék, 40 789 szavazat
2. Menczer Tamás (FIDESZ-KDNP) – 33,98 százalék, 23 798 szavazat
3. Borvendég Zsuzsanna (Mi Hazánk) – 5,87 százalék, 4110 szavazat
4. választókerület – Szentendre (100 százalék)
1. Tóthmajor Balázs (TISZA) – 55,62 százalék, 35 920 szavazat
2. Vitályos Eszter (FIDESZ-KDNP) – 35,98 százalék, 23 234 szavazat
3. Pál Béla (Mi Hazánk) – 6,09 százalék, 3930 szavazat
5. választókerület – Dunakeszi (100 százalék)
1. Miskolczi Orsolya (TISZA) – 62,09 százalék, 40 500 szavazat
2. Tuzson Bence (FIDESZ-KDNP) – 30,64 százalék, 19 988 szavazat
3. Bognár László (Mi Hazánk) – 4,89 százalék, 3192 szavazat
6. választókerület – Gödöllő (100 százalék)
1. László Endre Márton (TISZA) – 60,55 százalék, 39 981 szavazat
2. Hankó Balázs (FIDESZ-KDNP) – 32,76 százalék, 21 632 szavazat
3. Regős Balázs (Mi Hazánk) – 5,10 százalék, 3369 szavazat
7. választókerület – Pécel (100 százalék)
1. Trompler Ildikó (TISZA) – 52,85 százalék, 32 478 szavazat
2. Katus Norbert (FIDESZ-KDNP) – 38,70 százalék, 23 779 szavazat
3. Orosz Patrik (Mi Hazánk) – 6,37 százalék, 3914 szavazat
8. választókerület – Vecsés (100 százalék)
1. Balajti István (TISZA) – 58,87 százalék, 33 852 szavazat
2. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) – 32,86 százalék, 18 897 szavazat
3. Szabóné Papp Klára (Mi Hazánk) – 6,17 százalék, 3545 szavazat
9. választókerület – Ráckeve (100 százalék)
1. Bilisics Zita (TISZA) – 54,15 százalék, 32 930 szavazat
2. Bóna Zoltán (FIDESZ-KDNP) – 36,72 százalék, 22 330 szavazat
3. Tassi Róbert (Mi Hazánk) – 7,23 százalék, 4395 szavazat
10. választókerület – Szigetszentmiklós (100 százalék)
1. Perticsné Kácsor Andrea (TISZA) – 62,11 százalék, 37 930 szavazat
2. Vántsa Botond (FIDESZ-KDNP) – 29,83 százalék, 18 215 szavazat
3. Botló Kornél (Mi Hazánk) – 5,49 százalék, 3353 szavazat
11. választókerület – Vác (100 százalék)
1. Szimon Renáta (TISZA) – 54,13 százalék, 33 592 szavazat
2. Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP) – 37,57 százalék, 23 314 szavazat
3. Páli Jenő (Mi Hazánk) – 6,28 százalék, 3896 szavazat
12. választókerület – Monor (100 százalék)
1. Polgár György (TISZA) – 50,20 százalék, 28 018 szavazat
2. Pogácsás Tibor (FIDESZ-KDNP) – 40,99 százalék, 22 878 szavazat
3. Lendvay Endre (Mi Hazánk) – 7,29 százalék, 4066 szavazat
13. választókerület – Dabas (100 százalék)
1. Hende Máté (TISZA) – 48,93 százalék, 26 676 szavazat
2. Feldman László (FIDESZ-KDNP) – 38,36 százalék, 20 912 szavazat
3. László Attila (Mi Hazánk) – 11,18 százalék, 6097 szavazat
14. választókerület – Cegléd (100 százalék)
1. Muhari Gergely (TISZA) – 51,71 százalék, 28 878 szavazat
2. Földi László (FIDESZ-KDNP) – 39,67 százalék, 22 157 szavazat
3. Bartha Barna (Mi Hazánk) – 7,62 százalék, 4256 szavazat
Somogy vármegye
1. választókerület – Kaposvár (100 százalékos feldolgozottság)
1. Lőrincz Viktória (TISZA) – 57,45 százalék, 27 023 szavazat
2. Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP) – 33,66 százalék, 15 832 szavazat
3. Erdélyi Ákos (Mi Hazánk) – 6,89 százalék, 3242 szavazat
2. választókerület – Barcs (100 százalék)
1. Benke József (TISZA) – 47,55 százalék, 19 785 szavazat
2. Kelei Zita (FIDESZ-KDNP) – 42,25 százalék, 17 581 szavazat
3. Halászné Hunyadi Gyöngyi (Mi Hazánk) – 4,48 százalék, 1864 szavazat
3. választókerület – Marcali (100 százalék)
1. Bakos Csaba Attila (TISZA) – 48,28 százalék, 22 647 szavazat
2. Móring József Attila (FIDESZ-KDNP) – 43,97 százalék, 20 625 szavazat
3. Jozó Tamás (Mi Hazánk) – 5,99 százalék, 2811 szavazat
4. választókerület – Siófok (100 százalék)
1. Csatári Ernő (TISZA) – 49,87 százalék, 25 083 szavazat
2. Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP) – 43,23 százalék, 21 747 szavazat
3. Papp Karuly Barnabás (Mi Hazánk) – 4,57 százalék, 2300 szavazat
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
1. választókerület – Nyíregyháza (100 százalék)
1. Gajdos László (TISZA) – 64,77 százalék, 37 691 szavazat
2. Halkóné Dr. Rudolf Éva (FIDESZ-KDNP) – 29,67 százalék, 17 264 szavazat
3. Kovács Koppány Zoltán (Mi Hazánk) – 4,31 százalék, 2508 szavazat
2. választókerület – Nyíregyháza (100 százalék)
1. Szakács Péter Lajos (TISZA) – 53,17 százalék, 27 888 szavazat
2. Vinnai Győző (FIDESZ-KDNP) – 40,46 százalék, 21 224 szavazat
3. Bakó József István (Mi Hazánk) – 5,64 százalék, 2957 szavazat
3. választókerület – Kisvárda (100 százalék)
1. Dicső Viktória (TISZA) – 50,31 százalék, 28 053 szavazat
2. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP) – 43,91 százalék, 24 485 szavazat
3. Fekete Béla (Mi Hazánk) – 4,49 százalék, 2506 szavazat
4. választókerület – Vásárosnamény (100 százalék)
1. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP) – 50,56 százalék, 25 166 szavazat
2. Simon Zsuzsánna (TISZA) – 43,54 százalék, 21 670 szavazat
3. Kálmándy Árpád (Mi Hazánk) – 4,14 százalék, 2059 szavazat
5. választókerület – Mátészalka (100 százalék)
1. Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP) – 49,66 százalék, 25 410 szavazat
2. Bugya László (TISZA) – 43,14 százalék, 22 074 szavazat
3. Apáti István (Mi Hazánk) – 6,38 százalék, 3262 szavazat
6. választókerület – Nyírbátor (100 százalék)
1. Barna-Szabó Tímea (TISZA) – 47,91 százalék, 24 831 szavazat
2. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP) – 45,75 százalék, 23 713 szavazat
3. Paré Attila (Mi Hazánk) – 4,92 százalék, 2552 szavazat
Tolna vármegye
1. választókerület – Szekszárd (100 százalék)
1. Sárosi József (TISZA) – 51,57 százalék, 23 026 szavazat
2. Horváth István (FIDESZ-KDNP) – 39,54 százalék, 17 654 szavazat
3. Bakó Norbert (Mi Hazánk) – 7,22 százalék, 3224 szavazat
2. választókerület – Dombóvár (100 százalék)
1. Szijjártó Gábor (TISZA) – 46,58 százalék, 20 087 szavazat
2. Csibi Krisztina (FIDESZ-KDNP) – 45,06 százalék, 19 433 szavazat
3. Dúró Dóra (Mi Hazánk) – 7,22 százalék, 3113 szavazat
3. választókerület – Paks (100 százalék)
1. Cseh Tamás (TISZA) – 47,42 százalék, 20 880 szavazat
2. Süli János (FIDESZ-KDNP) – 45,39 százalék, 19 987 szavazat
3. Janecska Zoltán (Mi Hazánk) – 6,05 százalék, 2662 szavazat
Vas vármegye
1. választókerület – Szombathely (100 százalékos feldolgozottság)
1. Rápli Róbert (TISZA) – 56,32 százalék, 31 847 szavazat
2. Vámos Zoltán (FIDESZ-KDNP) – 38,12 százalék, 21 558 szavazat
3. Danka Lajos (Mi Hazánk) – 4,69 százalék, 2652 szavazat
2. választókerület – Sárvár (100 százalék)
1. Ágh Péter (FIDESZ-KDNP) – 46,25 százalék, 25 700 szavazat
2. Strompová Viktória (TISZA) – 45,80 százalék, 25 452 szavazat
3. Dala Ferenc (Mi Hazánk) – 5,52 százalék, 3069 szavazat
3. választókerület – Körmend (100 százalék)
1. V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP) – 49,21 százalék, 26 186 szavazat
2. Horváth Nándor Zsolt (TISZA) – 43,64 százalék, 23 226 szavazat
3. Takács Imre Ferenc (Mi Hazánk) – 6,05 százalék, 3220 szavazat
Veszprém vármegye
1. választókerület – Veszprém (100 százalék)
1. Gáspár Levente (TISZA) – 57,79 százalék, 33 205 szavazat
2. Ovádi Péter (FIDESZ-KDNP) – 35,32 százalék, 20 294 szavazat
3. László Péter (Mi Hazánk) – 5,00 százalék, 2871 szavazat
2. választókerület – Balatonfüred (100 százalék)
1. Forsthoffer Ágnes (TISZA) – 57,29 százalék, 34 477 szavazat
2. Hegedűs Barbara (FIDESZ-KDNP) – 35,40 százalék, 21 304 szavazat
3. Szabó Miklós (Mi Hazánk) – 5,54 százalék, 3336 szavazat
3. választókerület – Tapolca (100 százalék)
1. Balatincz Péter (TISZA) – 54,00 százalék, 28 223 szavazat
2. Navracsics Tibor (FIDESZ-KDNP) – 39,70 százalék, 20 749 szavazat
3. Gergelics Ádám (Mi Hazánk) – 4,58 százalék, 2396 szavazat
4. választókerület – Pápa (100 százalék)
1. Ujvári Szilvia (TISZA) – 48,58 százalék, 25 455 szavazat
2. Takács Péter (FIDESZ-KDNP) – 43,67 százalék, 22 881 szavazat
3. Nardai Péter (Mi Hazánk) – 5,78 százalék, 3028 szavazat
Zala vármegye
1. választókerület – Zalaegerszeg (100 százalék)
1. Nagy Márta (TISZA) – 51,54 százalék, 30 995 szavazat
2. Szilasi Gábor (FIDESZ-KDNP) – 41,54 százalék, 24 981 szavazat
3. Farkas Attila (Mi Hazánk) – 4,83 százalék, 2906 szavazat
2. választókerület – Keszthely (100 százalék)
1. Varga Balázs (TISZA) – 48,08 százalék, 27 981 szavazat
2. Nagy Bálint (FIDESZ-KDNP) – 44,44 százalék, 25 863 szavazat
3. Kiss Ferenc (Mi Hazánk) – 5,72 százalék, 3327 szavazat
3. választókerület – Nagykanizsa (100 százalék)
1. Lovkó Csaba (TISZA) – 55,37 százalék, 30 369 szavazat
2. Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP) – 36,98 százalék, 20 282 szavazat
3. Matyijcsik Sándor (Mi Hazánk) – 6,01 százalék, 3297 szavazat