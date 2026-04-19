Véget ért a szavazatszámlálás, mutatjuk a hivatalos végeredményt

A kiemelkedő részvételi arány miatt csak szombat estére sikerült a választás hivatalos végeredményét megállapítani. A Tisza Párt Magyar Péter vezetésével nemcsak egyszerű többséget, hanem a kétharmadot is meghaladó 141 mandátumot szerzett. Ez azt jelenti, hogy a párt önállóan képes lesz alkotmányt módosítani vagy újat alkotni.

Szombat estére valamennyi szavazat számlálása befejeződött, így hivatalos a választás eredménye (Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség)

A 2026-os választás mandátumelosztása

A 199 fős Országgyűlésben a mandátumok véglegesen így oszlanak meg:

Tisza Párt: 141 mandátum (96 egyéni választókerület + 45 listás)

Fidesz-KDNP: 52 mandátum (10 egyéni + 42 listás)

Mi Hazánk Mozgalom: 6 mandátum (6 listás)

Nemzetiségi listáról egyetlen képviselő sem jutott be a Parlamentbe.

Listás eredmények a 2026-os választáson

Az országos listás szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága alapján a pártok támogatottsága a következő:

Tisza Párt: 53,18% (3 385 890 szavazat)

Fidesz-KDNP: 38,61% (2 458 337 szavazat)

Mi Hazánk: 5,63% (358 372 szavazat)

Demokratikus Koalíció: 1,10%

Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 0,82%

Összes érvényes listás szavazat: 6 366 733.

Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma:

1. Magyarországi Romák Országos (0,30 százalék, 19 203 szavazat)

2. MNOÖ (0,29 százalék, 18 419 szavazat)

3. OHÖ (0,02 százalék, 1307 szavazat)

4. OSZÖ (0,01 százalék, 902 szavazat)

5. MROÖ (0,01 százalék, 512 szavazat)

6. ORÖ (0,01 százalék, 440 szavazat)

7. Országos Ukrán (0,01 százalék, 379 szavazat)

8. Országos Szlovén (0,00 százalék, 179 szavazat)

9. MGOÖ (0,00 százalék, 159 szavazat)

10. OLÖ (0,00 százalék, 147 szavazat)

11. OÖÖ (0,00 százalék, 116 szavazat)

12. Bolgár Országos Önkormányzat (0,00 százalék, 108 szavazat)

Az országos pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat: 6 366 733

A levélben leadott országos listás szavazatok összesítése 100 százalékos feldolgozottságnál:

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 494 244

Érvényes szavazási iratok száma: 337 439

Érvényes szavazólapok száma: 335 595