Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

A délelőtti kiugró adatok után délutánra sem lassult a részvétel. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 13 óráig 54,14 százalék, azaz mintegy 4 075 272 ember járult az urnákhoz. Különösen magas az aktivitás a fővárosban: Budapesten a részvételi arány már elérte az 58 százalékot, ami kiemelkedőnek számít országos összevetésben is.

Szavazásra várakozók állnak sorban az országgyűlési választáson Budapesten 2026. április 12-én

A trend alapján továbbra is rekordközeli, sőt történelmi részvétel körvonalazódik. A korábbi évek adataihoz képest jelentős az előny, ami azt jelzi, hogy a választók rendkívül aktívan vesznek részt a döntésben. A mostani adatok már a reggeli órákban is erős mozgósítottságot jeleztek, és a trend délelőtt tovább erősödött.

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.