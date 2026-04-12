Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

Országgyűlési választás2026. április 12.
nemzeti választási iroda

Az előzetes várakozásoknak megfelelően nagy aktivitást mutatnak a 13 órás részvételi adatok.
nemzeti választási irodaVálasztás 2026nézőpont intézetbudapest

A délelőtti kiugró adatok után délutánra sem lassult a részvétel. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint 13 óráig 54,14 százalék, azaz mintegy 4 075 272 ember járult az urnákhoz. Különösen magas az aktivitás a fővárosban: Budapesten a részvételi arány már elérte az 58 százalékot, ami kiemelkedőnek számít országos összevetésben is.

Szavazásra várakozók állnak sorban az országgyűlési választáson Budapesten 2026. április 12-én
Fotó:   / Balogh Dávid

A trend alapján továbbra is rekordközeli, sőt történelmi részvétel körvonalazódik. A korábbi évek adataihoz képest jelentős az előny, ami azt jelzi, hogy a választók rendkívül aktívan vesznek részt a döntésben. A mostani adatok már a reggeli órákban is erős mozgósítottságot jeleztek, és a trend délelőtt tovább erősödött. 

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.

Országgyűlési képviselők választása, országgyűlésiképviselőkválasztása, Magyarország, választások, választások2026, választások2026szavazás, szavazás, szavazat, voks, 2026.04.12.
Szavazásra várakozók állnak sorban az országgyűlési választáson a budapesti Szent István Gimnáziumnál
Egy nő átveszi a szavazólapokat az országgyűlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban
Egy nő átveszi a szavazólapokat az országgyűlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban
Galéria: Friss képek az országgyűlési választásról
országgyűlési választáson a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

 

