Hivatalos: megvan a választás országos listás végeredménye

Megállapította az április 12-i országgyűlési választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén. A testület döntése alapján három párt jutott országos listás mandátumhoz: a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom.
A választáson a magyarországi szavazók kétféleképpen adhatták le voksukat: az egyéni választókerületi jelöltekre, illetve a pártlistákra (a nemzetiségi választók pedig a nemzetiségi listákra is). A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők levélben szavazhattak a pártlistákra.
Az egyéni választókerületek eredményeit az illetékes választási bizottságok április 17-én és 18-án állapították meg, a jogerős eredmények pedig április 29-re álltak össze. A területi választási bizottságok időközben az országos listás szavazás részeredményeit is jóváhagyták.
A legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz–KDNP kapta
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) már április 18-án elkészítette a levélben leadott listás szavazatok jegyzőkönyvét. Eszerint a legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz–KDNP kapta, 282 666-ot. A Tisza Pártra 46 363-an, a Mi Hazánkra 4859-en voksoltak levélben.
A levélszavazók névjegyzékén 494 244 választópolgár szerepelt.
Közülük 356 332-en küldték vissza határidőre a szavazási iratokat, ezek közül 337 439 volt érvényes. Az érvényes küldemények 95 százalékában szabályosan leadott szavazat szerepelt.
Az országos listás mandátumok kiosztásánál nemcsak a listás szavazatokat vették figyelembe, hanem az úgynevezett töredékszavazatokat is. Ide tartoznak a vesztes egyéni jelöltekre leadott voksok, valamint a győztes jelöltek „felesleges” szavazatai, vagyis azok, amelyek már nem kellettek a mandátum megszerzéséhez.
A választás országos listás végeredménye
Mandátumot csak az a pártlista szerezhetett, amely elérte az öt százalékos parlamenti küszöböt. Ez idén legalább 318 337 szavazatot jelentett. A nemzetiségi listák kedvezményes mandátumhoz is juthattak volna, ehhez legalább 26 712 szavazatra lett volna szükség, ezt azonban egyik nemzetiségi lista sem érte el.
Így a 12 érintett nemzetiségi önkormányzat szószólót küldhet az Országgyűlésbe, teljes jogú képviselőt nem.
Az NVB végül megállapította, hogy a parlamenti küszöböt három lista ugrotta meg: a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk.
A pártlistákra összesen 6 324 862 érvényes szavazat érkezett.
A töredékszavazatokkal együtt a Tisza Párt 4 750 673, a Fidesz–KDNP 4 440 872, a Mi Hazánk pedig 703 624 szavazattal számolhatott.
A 93 országos listás mandátumot a d’Hondt-módszer alapján osztották szét. Ennek lényege, hogy a pártok szavazatait egy matematikai osztási rendszer szerint rangsorolják, majd a legnagyobb számok sorrendjében osztják ki a mandátumokat.
Ennek eredményeként a Tisza Párt 45, a Fidesz–KDNP 42, a Mi Hazánk pedig 6 országos listás mandátumot szerzett.
Az NVB ezt követően a listás sorrend és az egyéni körzetben már mandátumot szerzett jelöltek alapján véglegesítette, kik jutnak be az Országgyűlésbe országos listáról. A határozat ellen egy napon belül lehet bírósági felülvizsgálatot kérni a Kúrián.