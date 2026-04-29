Hivatalos: megvan a választás országos listás végeredménye

Megállapította az április 12-i országgyűlési választás országos listás eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén. A testület döntése alapján három párt jutott országos listás mandátumhoz: a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom.

A mandátumok száma. Fotó: Képernyőfotó

A választáson a magyarországi szavazók kétféleképpen adhatták le voksukat: az egyéni választókerületi jelöltekre, illetve a pártlistákra (a nemzetiségi választók pedig a nemzetiségi listákra is). A magyarországi lakcímmel nem rendelkezők levélben szavazhattak a pártlistákra.

Az egyéni választókerületek eredményeit az illetékes választási bizottságok április 17-én és 18-án állapították meg, a jogerős eredmények pedig április 29-re álltak össze. A területi választási bizottságok időközben az országos listás szavazás részeredményeit is jóváhagyták.

A legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz–KDNP kapta

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) már április 18-án elkészítette a levélben leadott listás szavazatok jegyzőkönyvét. Eszerint a legtöbb érvényes levélszavazatot a Fidesz–KDNP kapta, 282 666-ot. A Tisza Pártra 46 363-an, a Mi Hazánkra 4859-en voksoltak levélben.

A levélszavazók névjegyzékén 494 244 választópolgár szerepelt.

Közülük 356 332-en küldték vissza határidőre a szavazási iratokat, ezek közül 337 439 volt érvényes. Az érvényes küldemények 95 százalékában szabályosan leadott szavazat szerepelt.

Az országos listás mandátumok kiosztásánál nemcsak a listás szavazatokat vették figyelembe, hanem az úgynevezett töredékszavazatokat is. Ide tartoznak a vesztes egyéni jelöltekre leadott voksok, valamint a győztes jelöltek „felesleges” szavazatai, vagyis azok, amelyek már nem kellettek a mandátum megszerzéséhez.

A választás országos listás végeredménye

Mandátumot csak az a pártlista szerezhetett, amely elérte az öt százalékos parlamenti küszöböt. Ez idén legalább 318 337 szavazatot jelentett. A nemzetiségi listák kedvezményes mandátumhoz is juthattak volna, ehhez legalább 26 712 szavazatra lett volna szükség, ezt azonban egyik nemzetiségi lista sem érte el.

Így a 12 érintett nemzetiségi önkormányzat szószólót küldhet az Országgyűlésbe, teljes jogú képviselőt nem.

Az NVB végül megállapította, hogy a parlamenti küszöböt három lista ugrotta meg: a Tisza Párt, a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk.

A pártlistákra összesen 6 324 862 érvényes szavazat érkezett.

A töredékszavazatokkal együtt a Tisza Párt 4 750 673, a Fidesz–KDNP 4 440 872, a Mi Hazánk pedig 703 624 szavazattal számolhatott.