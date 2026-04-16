Mutatjuk a választások utáni menetrendet – sorsdöntő időszak jön

A választás vasárnap megtörtént, így most már a jogszabályokban rögzített menetrend lép életbe. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) legkésőbb május 4-én hirdeti ki az országos listás eredményt, ami a mandátumok végleges kiosztásának alapja.

A választás után legkésőbb egy hónappal megalakul az új Országgyűlés (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás május 12-ig hívja össze az új Országgyűlés alakuló ülését. Ezen az ülésen a képviselők leteszik az esküt, megválasztják a házelnököt, alelnököket és jegyzőket, majd az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. A miniszterelnök megválasztásához az Országgyűlés tagjainak több mint felének támogatása szükséges.

A köztársasági elnök szerdán a Sándor-palotában fogadta a parlamentbe jutott pártok vezetőit. Elsőként Magyar Péterrel (Tisza Párt), majd Orbán Viktorral (Fidesz) és Semjén Zsolttal (KDNP) is egyeztetett. Az államfő tájékoztatta őket, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény után a lehető legkorábban hívja össze, és hivatalosan is Magyar Pétert fogja javasolni miniszterelnöknek. A találkozókon a kormányalakítás ütemezéséről és a konstruktív együttműködésről volt szó.

Magyar Péter már választási győzelme estéjén felszólította Sulyok Tamást, hogy a kormány megalakulása után mondjon le tisztségéről, ellenkező esetben a Tisza Párt kétharmados többségével alkotmánymódosítással távolítaná el őt és más, szerinte az Orbán-rendszerhez kötődő közjogi tisztségviselőket. Sulyok Tamás erre határozottan reagált: hivatala közlése szerint az államfő nem tervez lemondani, kizárólag az Alaptörvény előírásai szerint jár el, és a közjogi kötelezettségeit továbbra is teljesíti.

A köztársasági elnök Orbán Viktorral is egyeztetett; a szerdán folytatott megbeszélésén a felek elsősorban a választási eredmények értékeléséről, a parlamenti munka megkezdésének technikai kérdéseiről és az átmeneti időszak zavartalan lebonyolításáról tárgyaltak. Orbán Viktor hangsúlyozta a Fidesz-KDNP erős parlamenti jelenlétét és azt, hogy ellenzékből is konstruktívan kívánnak részt venni a közjogi folyamatokban.