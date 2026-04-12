Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

Már a délelőtti órákban kiugró a részvétel az április 12-i választáson, miközben Orbán Viktor is leadta szavazatát, és részvételre buzdította a választókat.
A várakozásoknak megfelelően hatalmas a részvételi arány az idei április 12-i választáson, történelmi nap lehet a mai. A legfrissebb adatok szerint országos szinten a részvételi arány 16,89 százalékon áll, négy éve ez 10,31 százalék volt. Ez újabb rekordnak számít, legutóbb 2018-ban volt kiemelkedően magas a részvétel, akkor 13,17 százalékot mértek.

Dunakeszi, 2026. április 12. Szavazólapok az országgyűlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. MTI/Kocsis Zoltán
Szavazólapok az országgyűlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán / MTI/Kocsis Zoltán

A magas részvétel azt jelzi, hogy a választók jelentős része már a délelőtti órákban az urnákhoz járult, ami rendszerint fokozott politikai mozgósításra és kiélezett versenyre utal. Az ilyen erős kezdés gyakran magas végső részvételi arányt vetít előre.

Forrás: NVI

Időközben Orbán Viktor is leadta szavazatát. A miniszterelnök a voksolást követően arra biztatta a választókat, hogy minél többen vegyenek részt a döntésben, hangsúlyozva: a mai napon az ország jövőjéről határoznak.

Országgyűlési képviselők választása, Magyarország, választások, választások2026, Orbán Viktor, Fidesz, szavazás, 2026.04.12.
Galéria: Orbán Viktor leadta szavazatát a 2026-os országgyűlési választáson
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és felesége, Lévai Anikó átveszi a szavazólapot az országgyűlési választáson Budapesten, a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

 

