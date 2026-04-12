Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

A várakozásoknak megfelelően hatalmas a részvételi arány az idei április 12-i választáson, történelmi nap lehet a mai. A legfrissebb adatok szerint országos szinten a részvételi arány 16,89 százalékon áll, négy éve ez 10,31 százalék volt. Ez újabb rekordnak számít, legutóbb 2018-ban volt kiemelkedően magas a részvétel, akkor 13,17 százalékot mértek.

Szavazólapok az országgyűlési választáson Dunakeszin, a Kinizsi Sportklubban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

A magas részvétel azt jelzi, hogy a választók jelentős része már a délelőtti órákban az urnákhoz járult, ami rendszerint fokozott politikai mozgósításra és kiélezett versenyre utal. Az ilyen erős kezdés gyakran magas végső részvételi arányt vetít előre.

Időközben Orbán Viktor is leadta szavazatát. A miniszterelnök a voksolást követően arra biztatta a választókat, hogy minél többen vegyenek részt a döntésben, hangsúlyozva: a mai napon az ország jövőjéről határoznak.