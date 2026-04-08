Zsák a foltját: ingatlanokat vett el rászorulóktól a Tisza soproni jelöltje

Súlyos ingatlanmutyival vádolják Hallerné Nagy Anikót, a Tisza Párt soproni képviselőjelöltjét, aki az oknyomozó portál helyi informátorai szerint bevásárolta magát Magyar Péter pártjába. A választás kampányhajrájában súlyos vádak fogalmazódtak meg Magyar Péter emberével szemben.

Miközben az ügyvédnő Sopronban lakhatási válságról beszél, saját irodájának épületében játszott át magának korábbi önkormányzati lakásokat. A helyi közvéleményt az is felkavarta, hogy védőként „gyerekes konfliktusnak” minősített egy brutális lincselést, és a soproni szatír mellett egy bérgyilkost felfogadó férjet is képviselt – írja az Ellenpont.

A választás hajrájában Sopronban is dőlnek ki a csontvázak a Tisza szekrényéből

A Mandiner írta meg korábban, hogy Hallerné a 2010-es évek során egy saját, korábbi férjével közös 111 négyzetméteres lakáson túl megszerzett egy 114 négyzetméteres, két, egyenként egyaránt 101 négyzetméteres, valamint egy 155 négyzetméteres és egy 91 négyzetméteres önkormányzati lakást is. Mindez Sopron egyik legértékesebb részén, a Petőfi téren történt, ugyanabban az épületben, ahol történetesen az irodája is található. Az ügyvédnő a tulajdoni lapok tanúsága szerint olyan lakásokat szerzett meg, amelyek korábban az önkormányzat tulajdonában álltak, majd a korábbi bérlőktől átjátszotta magának.

Helyi források szerint Hallerné Nagy Anikó akár 15-20 ingatlant, köztük telkeket is megvásárolhatott kiszolgáltatott emberektől.

Miközben sorra kerültek Magyar Péter jelöltjének tulajdonába az önkormányzati ingatlanok, egy 2015-ös végrehajtás tanúsága szerint tulajdonközösség megszüntetése címén került kalapács alá férjével közös házuk. Az 1999-es építésű ingatlan több mint 2700 négyzetméteres telekkel és az alagsorral együtt közel 300 négyzetméteres hasznos lakóterülettel, vendégszobával, edzőteremmel, mosókonyhával rendelkezik. A kertben fűthető úszómedence és grillezőépület is helyet kapott.

Ügyvédként sem volt finnyás a Tisza jelöltje

A zűrös ingatlanügyletek és a luxuséletmódra utaló vagyontárgyak után nem hangzik hitelesnek, hogy

Magyar Péter jelöltje a fiatalokat sújtó magas ingatlanárak miatt aggódik, és erre ígér számukra megoldást a megválasztása esetén.

Ügyvédként sem volt finnyás a Tisza soproni jelöltje,

2014-ben ő védte a hírhedt soproni szatírt,

2020-ban pedig azért volt csalódott, mert védence, aki bérgyilkost fogadott fel a felesége megölésére, 2 év 10 hónap börtönt kapott másodfokon.

Mindezek fényében különösen megmosolyogtató annak a képviselőjelöltnek a nyilatkozata, aki megszerezte magának egy belvárosi bérház felét, és közben a lakhatási válságról panaszkodik, aki