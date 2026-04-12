Megérkeztek az első részvételi adatok!

Megérkeztek az első részvételi adatok, és már kora reggel jelentős aktivitás látszik az urnáknál. A számok alapján a választók komolyan veszik a tétet, és ez akár kiugróan magas részvételi arányt vetít előre.
A választás első óráiban már jól látszik, hogy komoly érdeklődés övezi a voksolást.

A korai választási adatok alapján látható, hogy a választók érzik a döntés súlyát (Forrás: vtr.valasztas.hu)

Reggel 7 órakor a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka már leadta voksát, ami a korábbi választásokhoz képest is erős kezdést jelent, hiszen 4 évvel ezelőtt ugyanebben az időpontban a választók aránya 1,82 százalék volt. 

A korai adatok arra utalnak, hogy a választók nagy számban mozdultak meg, és a részvétel akár a korábbi rekordokat is megdöntheti.

A választók érzik a helyzet súlyát

A korai, kiugróan magas részvételi adatok mögött az is állhat, hogy a választók egyre inkább tudatában vannak a nemzetközi és belpolitikai kihívásoknak. A háborús helyzet, az ukrán befolyásolási kísérletek, valamint a belpolitikai feszültségek sokakat arra ösztönözhettek, hogy minél hamarabb leadják szavazatukat, és ezzel befolyásolják az ország jövőjét.

