Május 12-éig kell eltávolítani a választási plakátokat

A választási plakátok hamarosan eltűnhetnek, mert a jogszabály értelmében 2026. május 12-én 16 óráig kell eltávolítani a 2026. április 12-i országgyűlési választásra kihelyezett plakátokat – adott tájékoztatást a Nemzeti Választási Iroda.

A választási plakátok eltávolításának rendje

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 144. § (7) bekezdése értelmében a plakátot az köteles a szavazást követő 30 napon belül eltávolítani, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték; ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni köteles.

Amennyiben a plakátokat a határidőig nem távolítják el, a Ve. által biztosított jogorvoslati rendszer nem alkalmazható a jogellenes állapot megszüntetésére, így a választási bizottságoknak nincs hatáskörük a plakátok eltávolításával összefüggésben döntést hozni.

A választási plakátok eltávolítására vonatkozó szabályok értelmezéséről a Nemzeti Választási Bizottság korábban iránymutatást adott ki. A 13/2014. NVB iránymutatása szerint a határidő eredménytelen elteltét követően a plakátok eltávolítása és az ezzel kapcsolatos intézkedések az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak.