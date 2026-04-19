Szijjártó Péter hat nap után megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Sokkoló!

Erotikus modell is részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában – friss részletek!

Választás 2026

Vége az ingyen plakátolásnak? Fizethetnek a pártok

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Fontos határidő közeleg. A választási plakátok eltávolításával kapcsolatban közölt figyelmeztetést az MTI.
Választás 2026határidőplakátMTI

Még valamivel több mint három hetük van az országgyűlési választáson induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat – közölte az MTI. A választási plakátok kihelyezését és eltávolítását jogszabályok szerint kell végrehajtani.

választási plakátok
A választási plakátokat a jelölő szervezeteknek vagy a jelölteknek kell eltávolítaniuk (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A választási plakátok eltávolításának rendje

A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetni e plakátokat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.

Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják.

A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló „kampányoszlopokat” helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a „vadkampányolást”, vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.

 

