„Választási útmutató” vagy rejtett kampány?

Hol húzódik a jogszerűség határa Magyarországon? Az utóbbi időszakban terjed több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportban egy „választási útmutatóként” megjelölt videó.
A napokban több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportból származó, a profilja alapján Magyar Péter egyik emberéhez köthető olyan dezinformációs kampányvideót talált a Tűzfalcsoport, amely a „kitöltési útmutató” címet viseli és egyetlen opcióként, a Tisza Párt alatti kör beikszelését tartalmazza.
Egy „választási útmutatóként” terjesztett videó több szinten is jogsértő lehet:
- sértheti a választási eljárási törvény alapelveit,
- burkolt kampánytevékenységnek minősülhet,
- súlyosabb esetben pedig akár a Büntető Törvénykönyv szerinti, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti, ha a választókat megtévesztő módon befolyásolja.
A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria több alkalommal is foglalkozott olyan ügyekkel, ahol megtévesztő szórólapok jelentek meg, a választási eljárásról félrevezető tájékoztatást adtak, vagy nem volt egyértelmű, hogy egy tartalom kampányeszköz. Ezekben az esetekben a hatóság gyakran megállapította a választási alapelvek megsértését.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!