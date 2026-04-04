Magyar Péter

„Választási útmutató” vagy rejtett kampány?

2026. április 04. 14:01
Olvasási idő: 3 perc
Hol húzódik a jogszerűség határa Magyarországon? Az utóbbi időszakban terjed több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportban egy „választási útmutatóként” megjelölt videó.
Magyar PéterTisza PártTisza Párt jelöltjeiMagyar Péter hazugságaiVálasztás 2026

A napokban több tiszás és ellenzéki Facebook-csoportból származó, a profilja alapján Magyar Péter egyik emberéhez köthető olyan dezinformációs kampányvideót talált a Tűzfalcsoport, amely a „kitöltési útmutató” címet viseli és egyetlen opcióként, a Tisza Párt alatti kör beikszelését tartalmazza.

Magyar Péter és pártja online dezinformációs választási kampányt folytat Forrás: Facebook/Magyar Péter

Egy „választási útmutatóként” terjesztett videó több szinten is jogsértő lehet: 

  • sértheti a választási eljárási törvény alapelveit, 
  • burkolt kampánytevékenységnek minősülhet, 
  • súlyosabb esetben pedig akár a Büntető Törvénykönyv szerinti, a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is felvetheti, ha a választókat megtévesztő módon befolyásolja.

A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria több alkalommal is foglalkozott olyan ügyekkel, ahol megtévesztő szórólapok jelentek meg, a választási eljárásról félrevezető tájékoztatást adtak, vagy nem volt egyértelmű, hogy egy tartalom kampányeszköz. Ezekben az esetekben a hatóság gyakran megállapította a választási alapelvek megsértését.

 

 

