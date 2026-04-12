Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

nemzeti választási iroda

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendkívül magas részvétel mellett zajlik az országgyűlési választás: a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 11 óráig a választók 37,98 százaléka már leadta szavazatát, ami minden korábbi összehasonlítható adatot meghalad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Történelmi részvételi adatok körvonalazódnak a vasárnapi voksoláson. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 37,98 százaléka járult az urnákhoz.

Bárdosi Sándor is szavazott Fotó: Mirkó István

Ez az arány jelentősen meghaladja a korábbi választások adatait. 2022-ben ugyanekkor 25,77 százalékos részvételt mértek, míg a korábbi évek egyik kiemelkedő értéke 2002-ben volt, akkor 30 százalék körüli, egészen pontosan 30,27 százalékos részvételt regisztráltak 11 óráig.

 

A mostani adatok már a reggeli órákban is erős mozgósítottságot jeleztek, és a trend délelőtt tovább erősödött. A választás így minden esély szerint rekordközeli, vagy akár rekordot döntő részvétel mellett zajlik. A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.

Galéria: Friss képek az országgyűlési választásról
1/14
országgyűlési választáson a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
