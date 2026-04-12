Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Történelmi részvételi adatok körvonalazódnak a vasárnapi voksoláson. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 37,98 százaléka járult az urnákhoz.

Ez az arány jelentősen meghaladja a korábbi választások adatait. 2022-ben ugyanekkor 25,77 százalékos részvételt mértek, míg a korábbi évek egyik kiemelkedő értéke 2002-ben volt, akkor 30 százalék körüli, egészen pontosan 30,27 százalékos részvételt regisztráltak 11 óráig.

A mostani adatok már a reggeli órákban is erős mozgósítottságot jeleztek, és a trend délelőtt tovább erősödött. A választás így minden esély szerint rekordközeli, vagy akár rekordot döntő részvétel mellett zajlik. A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel korábban úgy értékelte: a magas részvételi arány a kormánypártok számára kedvező folyamatokat vetíthet előre.