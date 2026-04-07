Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Rendkívüli

J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Kiderült, miért jött Budapestre J. D. Vance

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapestre látogatott J. D. Vance, aki beszédében élesen bírálta a brüsszeli döntéshozókat, és a választásokba való beavatkozás veszélyére figyelmeztetett.
A JD Vance látogatásáról videót osztott meg Apáti Bence, aki úgy fogalmazott: „Kemény szavak ezek Vance-től, de teljesen igaza van, ezt nézd.”

JD Vance és Orbán Viktor Fotó: (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Az amerikai alelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy szerinte elfogadhatatlan, ha külső szereplők próbálják befolyásolni, milyen információk jutnak el a magyar választókhoz.

Miért van az, hogy a brüsszeli bürokraták a közösségi médiacégeknek megmondják, hogy milyen információ mehet át a magyar választóknak?

– tette fel a kérdést.

„A magyar választók felnőttek, szuverének, nekik kell eldönteniük, milyen információt akarnak kapni.”

Hozzátette: a demokrácia alapja az emberek szabad döntése, ezért nem helyes, ha egy „távoli fővárosból” próbálják irányítani a választási folyamatokat.

Vance arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok álláspontja szerint a külső beavatkozás „méltatlan”, és hangsúlyozta: nem kívánja megmondani a magyaroknak, hogyan szavazzanak.

Nem akarom elmondani a magyaroknak, hogy hogyan szavazzanak.

A politikus szerint éppen ezt az elvet kellene követniük a brüsszeli döntéshozóknak is.

A beszéd végén külön is köszönetet mondott Orbán Viktornak a meghívásért, és kiemelte: fontosnak tartja a személyes jelenlétet és a párbeszédet ezekben a kérdésekben.

@aptibence

♬ eredeti hang - apátibence
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
