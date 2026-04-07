Kiderült, miért jött Budapestre J. D. Vance

A JD Vance látogatásáról videót osztott meg Apáti Bence, aki úgy fogalmazott: „Kemény szavak ezek Vance-től, de teljesen igaza van, ezt nézd.”
Az amerikai alelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy szerinte elfogadhatatlan, ha külső szereplők próbálják befolyásolni, milyen információk jutnak el a magyar választókhoz.
Miért van az, hogy a brüsszeli bürokraták a közösségi médiacégeknek megmondják, hogy milyen információ mehet át a magyar választóknak?
– tette fel a kérdést.
„A magyar választók felnőttek, szuverének, nekik kell eldönteniük, milyen információt akarnak kapni.”
Hozzátette: a demokrácia alapja az emberek szabad döntése, ezért nem helyes, ha egy „távoli fővárosból” próbálják irányítani a választási folyamatokat.
Vance arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok álláspontja szerint a külső beavatkozás „méltatlan”, és hangsúlyozta: nem kívánja megmondani a magyaroknak, hogyan szavazzanak.
Nem akarom elmondani a magyaroknak, hogy hogyan szavazzanak.
A politikus szerint éppen ezt az elvet kellene követniük a brüsszeli döntéshozóknak is.
A beszéd végén külön is köszönetet mondott Orbán Viktornak a meghívásért, és kiemelte: fontosnak tartja a személyes jelenlétet és a párbeszédet ezekben a kérdésekben.