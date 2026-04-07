Kiderült, miért jött Budapestre J. D. Vance

A JD Vance látogatásáról videót osztott meg Apáti Bence, aki úgy fogalmazott: „Kemény szavak ezek Vance-től, de teljesen igaza van, ezt nézd.”

JD Vance és Orbán Viktor Fotó: (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Az amerikai alelnök beszédében azt hangsúlyozta, hogy szerinte elfogadhatatlan, ha külső szereplők próbálják befolyásolni, milyen információk jutnak el a magyar választókhoz.

Miért van az, hogy a brüsszeli bürokraták a közösségi médiacégeknek megmondják, hogy milyen információ mehet át a magyar választóknak?

– tette fel a kérdést.

„A magyar választók felnőttek, szuverének, nekik kell eldönteniük, milyen információt akarnak kapni.”

Hozzátette: a demokrácia alapja az emberek szabad döntése, ezért nem helyes, ha egy „távoli fővárosból” próbálják irányítani a választási folyamatokat.

Vance arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok álláspontja szerint a külső beavatkozás „méltatlan”, és hangsúlyozta: nem kívánja megmondani a magyaroknak, hogyan szavazzanak.