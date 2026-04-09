Brüsszel nem teszi zsebre, amit J. D. Vance mondott

J. D. Vance: Ami Brüsszelben történik, az botrány! – idézte az amerikai alelnököt Orbán Balázs Facebook-videóbejegyzésében.
A miniszterelnök politikai igazgatója az amerikai alelnök látogatása során az MCC rendezvény lezajlott beszélgetéséből idézett, amelynek kapcsán J. D. Vance elmondta:
Ami az EU-ban történik, ami Brüsszelben zajlik, ami ezekkel a külföldi befolyásolási kísérletekkel történik, az botrány.”
J. D. Vance: Meg kellett mutatnunk, hogy rengetegen elismerik Orbán Viktor munkáját
Azért van itt ilyen szokatlan időpontban – a választások előtti héten –, mert úgy látták, hogy ebben a választásban annyi lejárató támadás éri a miniszterelnököt, hogy meg kellett mutatniuk:
valójában rengeteg ember és sok barát van szerte a világban, akik elismerik, hogy Orbán Viktor és a kormánya jó munkát végeznek, és fontos partnerek a béke szempontjából.
Végső soron a magyar emberek kezében van a szuverenitás, mert ennek így kell lennie”
– tette hozzá az alelnök.