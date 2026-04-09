Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Brüsszel nem teszi zsebre, amit J. D. Vance mondott

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai alelnök az MCC rendezvényén vett részt pódiumbeszélgetésen budapesti látogatása második napján. J. D. Vance elmondta, azért is jött Magyarországra, hogy megmutassák, kiállnak Orbán Viktor és kormánya mellett. Orbán Balázs Facebook-videóbejegyzésben osztotta meg az alelnök mondatait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
J. D. Vance: Ami Brüsszelben történik, az botrány! – idézte az amerikai alelnököt Orbán Balázs Facebook-videóbejegyzésében.

J. D. Vance alelnök és Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója
Fotó: Magyar Nemzet

A miniszterelnök politikai igazgatója az amerikai alelnök látogatása során az MCC rendezvény lezajlott beszélgetéséből idézett, amelynek kapcsán J. D. Vance elmondta:

Ami az EU-ban történik, ami Brüsszelben zajlik, ami ezekkel a külföldi befolyásolási kísérletekkel történik, az botrány.”

Azért van itt ilyen szokatlan időpontban – a választások előtti héten –, mert úgy látták, hogy ebben a választásban annyi lejárató támadás éri a miniszterelnököt, hogy meg kellett mutatniuk:

valójában rengeteg ember és sok barát van szerte a világban, akik elismerik, hogy Orbán Viktor és a kormánya jó munkát végeznek, és fontos partnerek a béke szempontjából.

Végső soron a magyar emberek kezében van a szuverenitás, mert ennek így kell lennie”

– tette hozzá az alelnök.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
