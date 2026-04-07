J. D. Vance romba döntötte Brüsszel és Magyar Péter érveit – elemzés öt pontban

„J. D. Vance megcáfolta Magyar Péter állításait és Orbán Viktor mellett állt ki” – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A XXI. Század Intézet elemzője kifejtette, Washington Orbán győzelmét várja.
„J. D. Vance amerikai alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett” – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja J.D. Vance amerikai alelnököt a Karmelita kolostorban 2026. április 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A XXI. Század Intézet elemzője öt pontban elemezte a találkozót. Mint írja,

1. Orbán Viktor győzelmét várják Amerikában: J. D. Vance amerikai alelnök világossá tette, hogy Orbán Viktor egyedülálló államférfi Európában, akivel lehet értelmesen beszélni és határozottan képviseli a magyar érdekeket, továbbá reálisan látja a geopolitikai helyzetet. J. D. Vance világossá tette, Orbán Viktor győzelmét várják a vasárnapi választáson.

2. Brüsszelnek is üzent: Példanélkülinek és szégyenletesnek nevezte az amerikai alelnök Brüsszel beavatkozási próbálkozásait a magyar választási kampányba. Itt arra utalt, hogy Brüsszelből még pénzügyi zsarolással is megpróbálják hatalomba segíteni a Tisza pártot és Magyar Pétert. J. D. Vance kiemelte: azért is jött Budapestre, hogy ellensúlyozza a brüsszeli beavatkozást.

3. Nem orosz, hanem ukrán beavatkozás van: J. D. Vance fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozást lát a magyar választási kampányban is, hasonlóan ahhoz, ahogy Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán. Ez alátámasztja mindazt, amiről a magyar kormány is beszél és cáfolja Magyar Péter, illetve a Tisza-közeli sajtó állításait.

4. Orbán Viktor modell Európa számára: Az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Orbán Viktor pozitív példa Európa számára. Megemlítette a magyar energiapolitikát is, amit ugyancsak pozitív példaként értékelt, hiszen Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk olcsóbbak az energiaárak.

5. Magyar Péterrel minden veszélybe kerülne: A Tisza vezetője irigykedve figyelte a mai amerikai látogatást, üzengetett az amerikai alelnöknek is. Magyar Péter egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne. Ez a vasárnapi választás egyik tétje.

 

