Hosszú csend után megszólalt Varga Judit – és egyértelmű üzenetet küldött

Hosszú idő után újra megszólalt Varga Judit, és határozott értékválasztást tett közzé közösségi oldalán. Bejegyzésében világossá tette, milyen irányt tart követendőnek Magyarország számára – és nem a volt férje által kijelölt utat.
Varga Judit hosszabb hallgatás után jelentkezett ismét, és a jelenlegi politikai helyzetben egyértelműen állást foglalt Orbán Viktor és a Fidesz mellett.
Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra.”
– írta, hangsúlyozva, hogy számára az ország stabilitása és építése a legfontosabb.
Üzent az álhírek terjesztőinek is
A korábbi igazságügyi miniszter nemcsak politikai állásfoglalást tett, hanem reagált a róla terjedő hírekre is.
Egyébként az interneten terjedő tiszás álhír nem igaz, nem írtam semmilyen életrajzi könyvet. Még.”
– írta sejtelmesen.
