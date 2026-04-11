Varga Judit

Hosszú csend után megszólalt Varga Judit – és egyértelmű üzenetet küldött

Hosszú idő után újra megszólalt Varga Judit, és határozott értékválasztást tett közzé közösségi oldalán. Bejegyzésében világossá tette, milyen irányt tart követendőnek Magyarország számára – és nem a volt férje által kijelölt utat.
Varga JuditVálasztás 2026Orbán ViktorüzenetMagyar Péter

Varga Judit hosszabb hallgatás után jelentkezett ismét, és a jelenlegi politikai helyzetben egyértelműen állást foglalt Orbán Viktor és a Fidesz mellett. 

Varga Judit
Varga Judit egyértelműen állást foglalt a nemzeti oldal mellett, a volt férje ellenében (Fotó: Veres Nándor/MTI)

Én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra.” 

– írta, hangsúlyozva, hogy számára az ország stabilitása és építése a legfontosabb.

Rengetegen fogadták Orbán Viktort Salgótarjánban – mindenhol ember, amerre a szem ellát

Üzent az álhírek terjesztőinek is

A korábbi igazságügyi miniszter nemcsak politikai állásfoglalást tett, hanem reagált a róla terjedő hírekre is. 

Egyébként az interneten terjedő tiszás álhír nem igaz, nem írtam semmilyen életrajzi könyvet. Még.”

– írta sejtelmesen.

