Brüsszel megtámadta a védett üzemanyagárat

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat – jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán.

A védett üzemanyagár csak így fenntartható a leköszönő miniszter szerint

Mint írja, Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható - különösen a határhoz közeli területeken – indokolja a leköszönő kormány magyar embereket védő intézkedését Gulyás Gergely.

Mi lesz a védett üzemanyagárral a Tisza-kormány idején?

A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre és minden támogatást megadunk ezen a területen az új kormánynak is, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat – jelentette ki Gulyás Gergely.