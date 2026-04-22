Oroszországot kizárná az EU vezetése a Velencei Biennáléból

Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője kedden a Velencei Biennálénak nyújtott uniós támogatás megvonására figyelmeztetett, ha ismét megnyílna a kiállítás orosz pavilonja. Közben Lettország kezdeményezésére petíció indult Oroszország kizárására az idei biennáléról, amelyet húsz további ország és Ukrajna is támogat – közölte az MTI.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közölte, hogy csökkentik a Velencei Biennálé támogatását Oroszország szereplése miatt

Velencei Biennálé a háború árnyékában

Miközben Oroszország múzeumokat bombáz, templomokat rombol le és arra törekszik, hogy eltörölje az ukrán kultúrát, nem szabadna megengedni, hogy a sajátját kiállítsa. Oroszország visszatérése a Velencei Biennáléra erkölcsileg helytelen, ezért az EU a rendezvénynek nyújtott támogatás csökkentését tervezi – mondta Kallas az EU külügyminisztereinek luxemburgi találkozója után.

Oroszország korábban – a Velencei Biennálé Alapítványával történt egyeztetés után – bejelentette, hogy idén ismét részt vesz a velencei kortárs nemzetközi művészeti kiállításon. Ukrajna és az uniós tagállamok számos politikusa azonban tiltakozott az orosz részvétel ellen. Oroszország az Ukrajna ellen 2022-ben indított háborúja óta nem szerepelt a biennálén.