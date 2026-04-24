Magyar Péter bődületeset hazudott: ő a leendő közlekedési és beruházási miniszter

Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter a kormányába közlekedési és beruházási miniszternek Vitézy Dávidot kérte fel. De kicsoda Vitézy Dávid?

Vitézy Dávid (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Vitézy Dávid jelenleg fővárosi képviselő, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Magyar Péter felkérése sokak számára azért is lehet meglepő, mert 2024 áprilisában még a Fidesz hekkjének nevezte.

„Vitézy Dávid a Fidesz hekkje, mindenki tudja, hogy hozzájuk tartozik”

– fogalmazott, miután Szentkirályi Alexandra visszalépett az önkormányzati választás hajrájában. Majd azzal folytatta, hogy sem a Fidesz, sem a DK jelöltjét nem támogatja (utalva ezzel Vitézyre és Karácsonyra), hiszen nem tud dönteni a két főpolgármester-jelölt között, mindkettőjüket rossznak tartja.

A leendő miniszter egyébként 2000 és 2010 között a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) munkacsoport-vezetője volt, elnökségi tagja, 2006-tól szóvivője.

2010-ben, mindössze 25 évesen nevezték ki a frissen létrehozott Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójává.

Irányítása alatt indult el a fővárosi közlekedés átfogó átalakítása: egységes arculat és menetrendi rendszer jött létre, megújult az utastájékoztatás, valamint bevezették a FUTÁR-rendszert.

2015-ben fél éven át miniszteri biztosként dolgozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, ahol a közösségi közlekedés fejlesztéséért, különösen a regionális és távolsági rendszerek összehangolásáért felelt. 2016-tól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója lett, majd 2020 februárjától a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatójaként folytatta munkáját.

A BFK megszűnését követően, 2022 májusától szakterületi államtitkárként a Nemzeti Közlekedési Központ (NKK) megbízott vezérigazgatója volt. Ugyanebben az évben távozott a kormányzati pozícióból, miután a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnt. 2023 augusztusától a Magyar Urbanisztikai Társaság Közlekedési Tagozatának elnöke.

Nagy elődöket lát maga előtt Vitézy

„A nagy elődök, Széchenyi István és Baross Gábor öröksége kijelöli a kihívásaink nagyságát” – írta Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében, miután elfogadta Magyar Péter felkérését a miniszteri posztra.