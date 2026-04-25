Orbán Viktor visszaadta parlamenti mandátumát, újjászervezi a pártot

vitézy dávid

Vitézy Dávid megszólalt a vasútról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Vitézy Dávid a Dombóvár és Komló közötti vasúti különmeneten jelentette be, hogy közlekedési és beruházási miniszterjelöltként a vidéki közlekedés fejlesztését tekinti egyik legfontosabb feladatának. Azt mondta, véget kell vetni a vasútrombolás korszakának.
Vitézy szerint szimbolikus helyszínre érkezett első útján, mert a mostani kormány 2023-ban tíz vidéki vasútvonalat zárt be, köztük olyanokat is, amelyek több várost leválasztottak a magyar vasúthálózatról. Példaként Komlót említette, amely elveszítette közvetlen vasúti kapcsolatát.

Kátai-Németh Vilmos, Magyar Péter, Vitézy Dávid Fotó: Facebook

A politikus úgy fogalmazott, korábban már tiltakozott Lázár János vasútpolitikája ellen, most pedig arra kapott felkérést Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy a Tisza programjának megfelelően fejlesszék a magyar vidék közlekedését.

Vitézy szerint a vasútfejlesztések új korszakát az is segítheti, hogy visszahozzák az európai uniós forrásokat. Azt mondta, jelenleg a bezárt vonalon pótlóbuszok közlekednek, lassabban és kedvezőtlenebb útvonalon, mint korábban a vonatok.

Beszélt a pécsi vasútvonal állapotáról is. Elmondása szerint a Pécs felé közlekedő InterCity lassabb, mint valaha, a pályaállapotok pedig rosszak, ezért jelentős beruházásokra lesz szükség.

A közlekedési szakember hangsúlyozta, hogy a jövő a vasútfejlesztésé, és lezárnák azt az időszakot, amikor a vidéki közlekedés leépítése volt a jellemző. Szerinte most a magyar vidék közlekedésének megújítása következhet.

 

 

 

