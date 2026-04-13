Megszólalt egy fekete lyuk – hátborzongató felvételek

Vucsics: Hálával tartozom Orbán Viktornak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Alexander Vucsics szerb elnök gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és külön köszönetet mondott Orbán Viktornak a két ország közötti együttműködésért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártorbán viktorfidesz – kdnpaleksandar vučićMagyar Péter

Alexander Vucsics a választási eredmények után üzent a magyar politikai vezetésnek, gratulált a Tisza Párt győzelméhez, és hangsúlyozta, hogy bízik a szerb–magyar kapcsolatok további erősödésében.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
Fotó: DIMITRIJE GOLL / Facebook/Pásztor Bálint

A szerb államfő kiemelte, hogy a két ország között az elmúlt években kialakult szoros együttműködés fennmaradása közös érdek. Egyúttal köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért hozzájárult ezeknek a kapcsolatoknak a megerősítéséhez.

Orbán elismerte a vereséget

Orbán Viktor a választás éjszakáján elismerte a vereséget, és gratulált a győztesnek. A miniszterelnök „fájdalmas, de érthető” eredményről beszélt, és megköszönte a több mint 2,5 millió szavazatot, valamint a határon túli magyarok támogatását.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz–KDNP ellenzékből is folytatja a munkát, és továbbra is a magyar nemzet szolgálatát tekinti elsődleges feladatának. „Soha nem adjuk fel” – fogalmazott.

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról