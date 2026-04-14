Vucsics nem kímélte Magyar Pétert

A szerb elnök nem kímélte Magyar Pétert. Alekszandar Vucsics reagált azon kijelentésre, amely szerint Magyar Péter tudja, hogy ki a keresztapja a magyar-szerb-szlovák barátságnak. A balkáni államfő az interjúban beszélt Orbán Viktorral való barátságáról is. „Én a barátaim mellett jóban, rosszban kitartok, nem tagadom meg őket” – mondta el a szerb elnök, amit a Magyar Nemzet oldalán olvashatunk.

A szerb elnök több dologra is reagált, amely Magyar Pétertől volt hallható hétfői sajtótájékoztatóján, például arról is megszólalt, hogy a húsvétvasárnapon

a Török Áramlat közelében talált robbanóanyaggal kapcsolatban Szerbia folytat nyomozást és annak eredményét majd tájékoztatja Magyart.

Vucsics határozottan kiállt Orbán Viktor mellett, rámutatva, hogy a szerb-magyar kapcsolatok rendezésében a magyar miniszterelnöknek is jelentős szerepe van, ennek köszönhetően szerint az elmúlt húsz évben jelentősen csökkentek a konfliktusok a magyarok és a szerbek között

A szerb elnök beszélt Orbánnal való barátságáról is.