Wáberer György, a mostanra tiszás milliárdos meggazdagodása állatorvosi lóként mutatja meg a kaméleontőke trükkjeit

Az egykori kamionosból lett milliárdos pályafutása állatorvosi lóként mutatja meg, hogyan működnek a baloldali oligarchák. Trükkös hitelezés, dörgölőzés a mindenkori hatalomhoz. Wáberer György vagyonszerzését mutatja be az Ellenpont keddi írása.
Meglehetősen kétes módszerekkel alapozta meg milliárdos vagyonát Magyar Péter egyik legújabban előkerült oligarcha támogatója, Wáberer György. Az egykoron fuvarozóként, kamionos cégével gazdaggá vált Wáberer úgy szerezte meg a Volán Tefut, hogy az Agrobank egy olyan finanszírozási formával hitelezte az üzletet, ami miatt az a bank vezetőjét, Kunos Pétert letöltendő börtönre ítélték – írta az Ellenpont kedden.

Borítókép: Wáberer György (Fotó: MTI/Vajda János)
Fotó: MTI/Vajda János

A lap hozzáteszi, Kunosnak kiváló kapcsolatai voltak a kommunista pártállamban, később az MSZP-n és az SZDSZ-en belül. Nem véletlen, hogy elítélése után széleskörű mentési akciót indított az SZDSZ, melyben Wáberer is részt vett,

Göncz Árpád pedig megpróbált neki kegyelmet adni, amit Dávid Ibolya, az első Orbán-kormány igazságügyi minisztere akadályozott meg.

Bár Wáberer György 2020. nyarától 2023. elejéig kormánybiztos volt, politikai pályája a baloldalról indult – teszik hozzá.

Wáberer az Orbán-kormány miniszterelnöki megbízottjaként a fuvarozás fejlesztéséért felelt

Ahogyan azt korábban megírtuk, Wáberer György és a kormány kapcsolata már a 2010-es évek elején szorossá vált, amelyet stratégiai megállapodások és kormányzati szerepvállalások erősítettek.

Wáberer György 2015-től miniszterelnöki megbízottként is szerepet kapott, ahol a közúti fuvarozás fejlesztéséért felelt.

A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.

 

