Wáberer György, a mostanra tiszás milliárdos meggazdagodása állatorvosi lóként mutatja meg a kaméleontőke trükkjeit

Meglehetősen kétes módszerekkel alapozta meg milliárdos vagyonát Magyar Péter egyik legújabban előkerült oligarcha támogatója, Wáberer György. Az egykoron fuvarozóként, kamionos cégével gazdaggá vált Wáberer úgy szerezte meg a Volán Tefut, hogy az Agrobank egy olyan finanszírozási formával hitelezte az üzletet, ami miatt az a bank vezetőjét, Kunos Pétert letöltendő börtönre ítélték – írta az Ellenpont kedden.

Wáberer György, a mostanra tiszássá vált milliárdos.

Fotó: MTI/Vajda János

A lap hozzáteszi, Kunosnak kiváló kapcsolatai voltak a kommunista pártállamban, később az MSZP-n és az SZDSZ-en belül. Nem véletlen, hogy elítélése után széleskörű mentési akciót indított az SZDSZ, melyben Wáberer is részt vett,

Göncz Árpád pedig megpróbált neki kegyelmet adni, amit Dávid Ibolya, az első Orbán-kormány igazságügyi minisztere akadályozott meg.

Bár Wáberer György 2020. nyarától 2023. elejéig kormánybiztos volt, politikai pályája a baloldalról indult – teszik hozzá.

Wáberer az Orbán-kormány miniszterelnöki megbízottjaként a fuvarozás fejlesztéséért felelt

Ahogyan azt korábban megírtuk, Wáberer György és a kormány kapcsolata már a 2010-es évek elején szorossá vált, amelyet stratégiai megállapodások és kormányzati szerepvállalások erősítettek.

Wáberer György 2015-től miniszterelnöki megbízottként is szerepet kapott, ahol a közúti fuvarozás fejlesztéséért felelt.

A teljes írás az Ellenpont honlapján olvasható.