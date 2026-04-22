Időzített „csoda”: pont a választás után indul újra a Barátság kőolajvezeték

Napokon belül újraindulhat a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken, miután Zelenszkij jelezte: elhárultak a műszaki akadályok. Az Ellenpont szerint a történet azonban nem ennyire egyszerű: sokat mondó, hogy az olcsó orosz olajat biztosító vezeték éppen Magyar Péter győzelme után pár nappal javult meg. A magyar fél szerint mindez inkább politikai döntés következménye, mintsem technikai szükségszerűség.

Zelenszkij állítása ellenére az olaj gond nélkül érkezhetett volna Magyarországra (Forrás: Ellenpont)

Nyomásgyakorlás olajjal

Ukrajna január végén állította le a Barátság kőolajvezetéket, hivatalosan egy orosz rakétacsapás okozta infrastruktúra-károkra hivatkozva. A kiesés érzékenyen érintette Magyarországot, hiszen a vezetéken érkezett az az olcsó nyersanyag, amely hozzájárult az üzemanyagárak kordában tartásához.

A magyar kormány már ekkor politikai motivációt sejtett a háttérben, és azt állította, hogy a vezeték műszakilag működőképes maradt. Kijev ezt következetesen tagadta, és technikai problémákról beszélt, miközben a szállítás volumene már januárban is jelentősen csökkent.