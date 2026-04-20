Zelenszkij az „Orbán által ellopott” ukrán pénzekről tárgyalna Magyar Péterrel

Mindenképpen szeretné visszakapni Kijev azokat a kétes eredetű pénzeket, amelyeket a magyar állam foglalt le. Az Ukrajinszka Pravda arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalni szeretne Magyar Péterrel „az ukrán Oscsadbank forrásainak” visszaszolgáltatásáról – szúrta ki a Mandiner. A lap kiemelte, hogy a vitatott források ügyében már a választásokat megnyerő Tisza Párt vezetőjével, Magyar Péterrel fognak egyeztetni.

Mint arról beszámoltunk korábban, március 5-én ukrán aranykonvojt kapcsolt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) egy közös akció keretében. A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával indított büntetőeljárást, mivel a páncélozott autókban hét ukrán állampolgár, köztük egy egykori titkosszolgálati tiszt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztriából – Magyarországon keresztül – Ukrajnába. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyon. A hatóság közölte, hogy csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Zelenszkij egy vasárnap esti televíziós interjúban leszögezte, hogy mindenképpen szeretné visszakapni azokat a pénzeket, amelyeket állítása szerint a magyar miniszterelnök, „Orbán Viktor egyszerűen ellopott tőlük.” A Mandiner megjegyezte: azt azonban nem árt tisztázni, hogy a maffiamódszerekkel utaztatott és valószínűleg szerzett pénzt a magyar állam foglalta le, amelyből bizonyos források szerint a Tisza Párt kampányát is finanszírozhatták, de ezekből a pénzekből jutott az ukrán aranybudikra is.

Az ukrán elnök hozzátette, hogy az új magyarországi politikai helyzet új lehetőségeket teremt nemcsak Ukrajna és Magyarország, hanem az egész Európai Unió számára is.