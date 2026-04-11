Ukrán titkosszolgálati dokumentumok kerülhettek az Ellenponthoz – Zelenszkijék így akarták lejáratni Orbán Viktort

Az Akvilon/Lektor névre hallgató projekt két részből állt a dokumentum szerint és 2025 júliusában zajlott le, vélhetően ez az átfogó ukrán titkosszolgálati akció tesztje volt. Felelősként pedig a 4. részleget jelöli ki a vélhetően titkosszolgálati leírás.

A cél mindkét részfeladat esetében annak a hazugságnak a terjesztése volt, hogy Orbán Viktor oroszpárti és különösen az orosz energiahordozók vásárlásának veszélyeire kellett felhívnia a figyelmet.

Forrás: Ellenpont

Az Ellenpont, miután részletezte a táblázatban foglaltakat, levonta a következtetést:

az ukrán titkosszolgálat szervezett akció keretében dolgozott a magyar miniszterelnök lejáratására, és elsősorban az orosz energiahordozókról való leválás előmozdítására.

Az akció itt még csekély méretéből láthatóan (néhány száz üzenetről volt csak szó) nyilvánvalóan a későbbi átfogó dezinformációs kampány tesztje volt, amelyben már ezrével küldték a hamis, dezinformációs posztokat a közösségi médiában.

Mindenképpen érdekes, hogy a fentiekhez kísértetiesen hasonló gondolatokat fogalmazott meg Kapitány István néhány nappal ezelőtt és tartalmazott ugyanerre utaló terveket a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott tiszás úgynevezett „Energiaátállási terv is". Ezek szerint ugyanis azonnal el kellene kezdeni az orosz energiahordozókról történő leválást, ami egyet jelentene a rezsicsökkentés azonnali megszűnésével.

