Fenyegetőzik Zelenszkij katonai szakértője: A gázvezetékeket bárhol a világon megtámadhatjuk

Zelenszkij mindenáron le akarja választani Magyarországot az orosz gázról, ezért avatkozik be a választásba Magyar Péter mellett, és erről szólhat a hétvégi terrorkísérlet is. Roman Szvitan szerint az orosz gázvezetéket a világon bárhol lehet támadni, tehát akár Szerbiában vagy Magyarországon is – számol be róla az Ellenpont.

Zelenszkij katonai szakértője szerint gázvezetékeket bárhol a világon megtámadhatnak Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A Török Áramlat szerbiai szakaszát vasárnap megpróbálták felrobbantani, azonban a szabotázsakció végül meghiúsult. A szerb hatóságok vasárnap nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a magyarkanizsai önkormányzat területén. Alekszandar Vucsics nyilatkozata szerint a szerb fél rendelkezik bizonyos információkkal, de ezek részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a nyomozást.

Bár az ukránok tagadják, hogy közük lenne a támadáshoz, a kérdés továbbra is az, hogy kinek állhatott érdekében a terrortámadás. Lehetséges, hogy ezúttal nem ukrán az elkövető, de Roman Szvitan kifejtette, hogy számukra az orosz energiaszállítmányokkal szemben minden eszköz megengedett.

…a háborúban minden eszköz megengedett. Különösen nekünk, mert mi egy olyan ország vagyunk, amely agresszió áldozata lett. Még az ENSZ Alapokmányának 51. cikke szerint is – olvassák el nyugodtan –, jogunk van csapást mérni az ellenségre bármilyen elérhető eszközzel, a bolygónk bármely pontján. Sőt, ami azt illeti, az űrrel kapcsolatban sincsenek ott tiltások, szóval bárhol megtehetjük.”

Az agresszor az Oroszországi Föderáció. Oroszország megsemmisítése pedig csak a gazdasága tönkretételén keresztül lehetséges. Én csupán felállítom az úgynevezett ok-okozati összefüggések láncolatát. Hadd kezdjem elölről: a harcok leállítása és a mi győzelmünk csak az Orosz Birodalom felbomlása után lehetséges.”

Az Oroszországi Föderációt pedig csak a gazdasága tönkretételével lehet szétzilálni. Ez azt jelenti, hogy az orosz gazdaság megsemmisítése számunkra legális katonai célpont. Na, most nézzék meg, hol van az orosz gazdaság: egy orosz gázszállító, orosz gázzal, az maga az orosz gazdaság. Ugye tovább már nem is kell magyaráznom, miért legális katonai célpont ez nekünk?”

Ez az érvelés megjelenik magánál Zelenszkijnél is, amikor még a Barátság kőolajvezetékről volt szó. Amerikai jelentések szerint az ukrán elnök már 2023-ban azt tervezte, hogy felrobbantja a vezetéket.

Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel is. Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek”

– mondta egyszer az ukrán elnök a sérült olajvezetékkel kapcsolatban.