Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Zelenszkij embere bevallotta – alig várják, hogy a magyarok pénzeljék az ukrajnai háborút

Zelenszkij egyik kedvenc politológusa az ukrán állami tévében egyértelműen kijelentette, hogy ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna rengeteg magyar pénzt kapna. Az elemzők szerint Magyar Péter csak a választók előtt hazudik, valójában támogatná Ukrajna EU-csatlakozását is.
Zelenszkij tévéjében nyíltan beszélnek arról, hogy Magyar Péter győzelme esetén Ukrajna jelentős anyagi támogatásra számíthat Magyarországtól – írja az Ellenpont. Az ukrán állami Freedom Tv műsorában Ljudmilla Pokrovcsuk, Zelenszkij kedvenc elemzője kendőzetlen őszinteséggel mondta ki: „Ahogy most mindenki mondja, ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna számára zöld utat kaphatnak ezek a hitelpénzek.”

Zelenszkij egyik kedvenc politológusa az ukrán állami tévében egyértelműen kijelentette, hogy ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna rengeteg magyar pénzt kapna (Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Zelenszkij elemzői: Magyar Péter pénzelné a háborújukat

A másik ukrán kormányzati elemző, Ilja Kotov még egyértelműbben fogalmazott. Szerinte Magyar Péter valójában támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, csak a kampányban kénytelen ezt titkolni a magyar választók előtt:

Ami Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos álláspontját illeti: igen, Peter Magyar nyíltan kimondja, hogy ezt nem támogatja, de mindig van egy bizonyos de… soha nem hazudnak annyit, mint választások előtt.”

Az ukrán elemzők szerint Magyar Péter csak a magyar társadalom kedvéért színlel, valójában kész lenne átengedni a blokkolt uniós forrásokat, sőt, hosszú távon bevinné Ukrajnát az Európai Unióba – még akkor is, ha az súlyos gazdasági károkat okozna Magyarországnak.

Ezek a nyilatkozatok egyértelműen megmutatják, hogy Kijevben már most azzal számolnak: egy Tisza-kormány alatt Magyarország pénzelné az ukrán háborút és feláldozná saját érdekeit.

 

 

