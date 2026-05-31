Brutális bérek és százmilliós támogatások: így gazdálkodik a 444 kiadója

Közel 1,8 milliárd forintos bevétellel zárta a 2025-ös évet a 444-et és a Lakmuszt működtető Magyar Jeti Zrt. A pénzügyi beszámoló szerint a cég bevétele mintegy 400 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, miközben a vállalat több százmillió forintnyi külföldi támogatást is kapott – írta meg az Ellenpont.
Több százmillió forint érkezett támogatásokból
A pénzügyi dokumentumok alapján a társaság összes bevétele meghaladta az 1,8 milliárd forintot, amelyből 1,3 milliárd forint árbevételként, további 430 millió forint pedig egyéb bevételként jelent meg.
A beszámoló szerint a vállalat 361 millió forintnyi külföldi támogatást és pályázati forrást kapott, míg olvasói támogatásként 67 millió forint szerepel a dokumentumban. A támogatók között több nemzetközi szervezet és alapítvány is feltűnik, köztük a Network of European Foundations, az Ökotárs, az Internews, a Thomson Foundation, a Google LLC, valamint a Heinrich-Böll-Stiftung.
A felsorolt szervezetek jelentős része a nemzetközi progresszív és Soros Györgyhöz köthető civil hálózatokhoz kapcsolható.
Millió feletti átlagfizetés jutott a dolgozóknak
A kiadói vállalat költségei szintén jelentősen emelkedtek: a teljes ráfordítás meghaladta az 1,6 milliárd forintot, ami mintegy 300 millió forintos növekedést jelent az előző évhez képest.
A beszámoló alapján a kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítások tették ki, amelyek meghaladták az 1,1 milliárd forintot. A járulékok nélküli bérköltség több mint 1,078 milliárd forintra rúgott. A dokumentum szerint a Magyar Jeti Zrt. 74 munkavállalót foglalkoztatott. Az adatokból az következik, hogy
az egy alkalmazottra jutó átlagos bruttó havi kereset megközelítette a 1,215 millió forintot, ami a magyar sajtópiac viszonyai között kiemelkedően magasnak számít.