A brüsszeli jogállamisági eljárás a demokrácia és a nemzeti szuverenitás megcsúfolása

Az Európai Unió vezetésének a magyar választásokba történt durva beavatkozásáról írt az Index publicisztika rovatában Anikay Antal, aki az ÖT című vitaműsor honlapján közöl geopolitikai elemzéseket. A szerző több tényezőt is felsorol, amelyek a magyar érdekekkel szemben, külföldi érdekek érvényesítése érdekében történt eljárásokra utalnak. Ilyen például a 7-es cikkely szerinti büntetőhadjárat is.

7-es cikkely szerinti eljárás a hatalmi önkény eszköze

A szerző az elemzésben megemlítette az amerikai demokratákhoz köthető támogatásokat, amelyeket magyarországi NGO-k kaptak, illetve azt is, hogy idővel ezen politikai tevékenységet folytató civilek az Európai Bizottság CERV programjából is bőségesen részesültek anyagi forrásokból. Ezek a külföldi támogatások és a kedvezményezett szervezetek fontos szerepet töltöttek be a Magyarországgal szemben zajló jogállamisági eljárás megalapozásában is.

Anikay Antal érvelése nem arra épül, hogy a magyar kormány által kiépített rendszert és a jogszabályait tökéletesnek írja le, amelyekkel szemben ne hangozhatnának el jogosan jogállamisági kifogások, hanem az Európai Unió intézményeinek kettős mércéjére hívja fel figyelmet, amely bizonyíthatóan a Brüsszeli vezetéssel politikai vitákat folytató magyar kormánnyal szemben alkalmaznak.

Az EU Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásai akár legitim aggályokon is alapulhatnak – de a szelektív alkalmazás kérdése alapvetően aláássa azok hitelességét."

– írja az elemző.