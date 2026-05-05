A brüsszeli jogállamisági eljárás a demokrácia és a nemzeti szuverenitás megcsúfolása

Az Európai Unió vezetésének a magyar választásokba történt durva beavatkozásáról írt az Index publicisztika rovatában Anikay Antal, aki az ÖT című vitaműsor honlapján közöl geopolitikai elemzéseket. A szerző több tényezőt is felsorol, amelyek a magyar érdekekkel szemben, külföldi érdekek érvényesítése érdekében történt eljárásokra utalnak. Ilyen például a 7-es cikkely szerinti büntetőhadjárat is.
7-es cikkely szerinti eljárás a hatalmi önkény eszköze
A szerző az elemzésben megemlítette az amerikai demokratákhoz köthető támogatásokat, amelyeket magyarországi NGO-k kaptak, illetve azt is, hogy idővel ezen politikai tevékenységet folytató civilek az Európai Bizottság CERV programjából is bőségesen részesültek anyagi forrásokból. Ezek a külföldi támogatások és a kedvezményezett szervezetek fontos szerepet töltöttek be a Magyarországgal szemben zajló jogállamisági eljárás megalapozásában is.
Anikay Antal érvelése nem arra épül, hogy a magyar kormány által kiépített rendszert és a jogszabályait tökéletesnek írja le, amelyekkel szemben ne hangozhatnának el jogosan jogállamisági kifogások, hanem az Európai Unió intézményeinek kettős mércéjére hívja fel figyelmet, amely bizonyíthatóan a Brüsszeli vezetéssel politikai vitákat folytató magyar kormánnyal szemben alkalmaznak.
Az EU Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásai akár legitim aggályokon is alapulhatnak – de a szelektív alkalmazás kérdése alapvetően aláássa azok hitelességét."
– írja az elemző.
Az elemzés a kettős mérce alátámasztására idézi Afroditi Latinopoulout, a Patrióták Európáért frakció görög képviselőjét, aki kérdést inézett a témában az Európai Bizottsághoz 2025 májusában. A képviselő ebben azt firtatja,
vajon milyen objektív, minden tagországra érvényes szempontrendszer alpján indította el Brüsszel Magyarország és Lengyelország ellen a 7-es cikkely szerinti eljárást.
Ugyanis, amíg Franciaország és Németország esetében nem jelentett gondot, hogy az ügyészség az igazságügyi minisztérium alá tartozik, addig Lengyelország ellen ez a kitétel is szerepelt az eljárást megalapozó vádak között. Persze csak addig volt aggályos a lengyel gyakorlat, amíg nem alakult egy Brüsszel-barát kormány Varsóban, mert utána úgy szüntették meg az eljárást az ország ellen, hogy számos korábban kifogásolt intézkedésben nem történt változás - írják a vélménycikkben.
A kettős mérce a bírói kinevezésekkel kapcsolatban is megmutatkozik a szerző szerint, aki példakén a spanyol és német eljárásrendeket hozza fel, amelyek ellen nem szólal fel senki, miközben ugyanazért Lengyelországot és Magyarországot szégyenpadra ültették.
A cikk figyelmet arra is, hogy jogállamiság-szakértők régóta figyelmeztetnek a strukturális paradoxonra, amelyet a koppenhágai csatlakozási kritériumok kettős természete okoz, az új csatlakozóknak sokkal szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük, mint a tagországoknak. Ezt Kim Lane Scheppele, a Princeton-i Egyetem jogászprofesszora úgy foglalta össze:
ha az EU maga pályázna tagságra a saját kritériumai alapján, komoly nehézségekbe ütközne."