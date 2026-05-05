Orbán Viktor rendkívüli üzenetet közölt: a Fidesz jövőjéről van szó

Káosz és pánik Moszkvában – karanténban a város

7-es cikkely

A brüsszeli jogállamisági eljárás a demokrácia és a nemzeti szuverenitás megcsúfolása

Részletes elemzés jelent meg arról, hogy az Európai Unió hogyan avatkozott be a magyar választásokba. Az Index véleménycikke több tényezőt felsorol, köztük a 7-es cikkely szerini eljárást is, amellyel Brüsszel durván beavatkozott Magyarország belpolitikájába.
Az Európai Unió vezetésének a magyar választásokba történt durva beavatkozásáról írt az Index publicisztika rovatában Anikay Antal, aki az ÖT című vitaműsor honlapján közöl geopolitikai elemzéseket. A szerző több tényezőt is felsorol, amelyek a magyar érdekekkel szemben, külföldi érdekek érvényesítése érdekében történt eljárásokra utalnak. Ilyen például a 7-es cikkely szerinti büntetőhadjárat is.

7-es cikkely
Az Európai Unió vezetése durván beavatkozott a magyar választásokba a 7-es cikkely szerinti eljárással (forrás: Facebook/Anikay Antal)

7-es cikkely szerinti eljárás a hatalmi önkény eszköze

A szerző az elemzésben megemlítette az amerikai demokratákhoz köthető támogatásokat, amelyeket magyarországi NGO-k kaptak, illetve azt is, hogy idővel ezen politikai tevékenységet folytató civilek az Európai Bizottság CERV programjából is bőségesen részesültek anyagi forrásokból. Ezek a külföldi támogatások és a kedvezményezett szervezetek fontos szerepet töltöttek be a Magyarországgal szemben zajló jogállamisági eljárás megalapozásában is.

Anikay Antal érvelése nem arra épül, hogy a magyar kormány által kiépített rendszert és a jogszabályait tökéletesnek írja le, amelyekkel szemben ne hangozhatnának el jogosan jogállamisági kifogások, hanem az Európai Unió intézményeinek kettős mércéjére hívja fel figyelmet, amely bizonyíthatóan a Brüsszeli vezetéssel politikai vitákat folytató magyar kormánnyal szemben alkalmaznak.

Az EU Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásai akár legitim aggályokon is alapulhatnak – de a szelektív alkalmazás kérdése alapvetően aláássa azok hitelességét."

– írja az elemző.

Külföldi pénzek és rejtett hálózatok – így befolyásolták az NGO-k a magyar politikát

Az elemzés a kettős mérce alátámasztására idézi Afroditi Latinopoulout, a Patrióták Európáért frakció görög képviselőjét, aki kérdést inézett a témában az Európai Bizottsághoz 2025 májusában. A képviselő ebben azt firtatja, 

vajon milyen objektív, minden tagországra érvényes szempontrendszer alpján indította el Brüsszel Magyarország és Lengyelország ellen a 7-es cikkely szerinti eljárást.

Ugyanis, amíg Franciaország és Németország esetében nem jelentett gondot, hogy az ügyészség az igazságügyi minisztérium alá tartozik, addig Lengyelország ellen ez a kitétel is szerepelt az eljárást megalapozó vádak között. Persze csak addig volt aggályos a lengyel gyakorlat, amíg nem alakult egy Brüsszel-barát kormány Varsóban, mert utána úgy szüntették meg az eljárást az ország ellen, hogy számos korábban kifogásolt intézkedésben nem történt változás - írják a vélménycikkben.

A kettős mérce a bírói kinevezésekkel kapcsolatban is megmutatkozik a szerző szerint, aki példakén a spanyol és német eljárásrendeket hozza fel, amelyek ellen nem szólal fel senki, miközben ugyanazért Lengyelországot és Magyarországot szégyenpadra ültették.

A cikk figyelmet arra is, hogy jogállamiság-szakértők régóta figyelmeztetnek a strukturális paradoxonra, amelyet a koppenhágai csatlakozási kritériumok kettős természete okoz, az új csatlakozóknak sokkal szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük, mint a tagországoknak. Ezt Kim Lane Scheppele, a Princeton-i Egyetem jogászprofesszora úgy foglalta össze:

ha az EU maga pályázna tagságra a saját kritériumai alapján, komoly nehézségekbe ütközne."

 

 

