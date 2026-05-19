A Facebook-ellenzék lehet sikeres, de a Facebook-kormányzás nem

„A Facebook-ellenzék lehet sikeres, de a Facebook-kormány és a Facebook-kormányzás szerintem nem” – fogalmazott Facebook-videójában Gulyás Gergely, aki szerint az új kabinet tíz nappal a miniszterelnök megválasztása és egy héttel a kormány megalakulása után továbbra sem adott érdemi képet arról, milyen irányba vinné az országot.

A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt: egyelőre kevés konkrétum látszik abból, hogy a választási ígéretekből mi valósul meg. Példaként említette a korábban sokat hangoztatott 480 forintos benzinár ügyét, amelytől szerinte már most visszalépett a kormány, noha – állítása szerint – a világpiaci olajár nagyságrendileg hasonló ahhoz, mint amikor az ígéret elhangzott.

A Tisza Párt korábbi ellenzéki kritikáira utalva Gulyás Gergely azt is kiemelte, hogy az önkormányzatok által régóta vitatott szolidaritási hozzájárulás egyelőre változatlan formában megmarad.

A fideszes politikus szerint az új vezetés továbbra is elsősorban a közösségi médiában kommunikál, miközben a valódi kormányzati döntések késnek.

Ennek kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy az e heti parlamenti ülést elhalasztották, noha korábban még arról volt szó, hogy az Országgyűlés ülésezni fog. Gulyás szerint erre azért került sor, mert a kabinet nem nyújtott be törvényjavaslatokat.

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja: az új kormány nem készült fel arra az eshetőségre, hogy megnyeri a választást, ezért továbbra sincsenek olyan konkrét javaslatok, amelyekről érdemi parlamenti vita indulhatna.