A Tisza-kormány erős emberekkel és hoppon maradt egykori bajtársakkal indul

Az nevet, aki a végén nevet, a kezdeti sikertelenség is fordulhat győzelembe.

Több erős tagja is lehet a Tisza-kormánynak, miután több fontos tárca vezetője Magyar Péter szűk bizalmi köréből kerülhet ki. De kiemelt szerep juthat a nemzetközi, globalista körökben jól ismert személyeknek is. Ugyanakkor több olyan hűséges embere is van Magyar Péternek, aki nem jutott miniszteri bársonyszékhez – írta a Magyar Nemzet.

A lap felhívja a figyelmet arra, hogy egyrészt megfigyelhető, hogy kik lesznek Magyar Péter erős emberei:

a globalista Orbán Anita, akiről a kormányalakítás során kiderült, hogy a miniszterelnök-helyettesi posztot is ő fogja ellátni,

a korábban az MSZP–SZDSZ-körökben mozgó Ruff Bálint a Miniszterelnökséget fogja vezetni,

a pénzügyminiszter a korábbi Erstés Kármán András lesz,

míg a gazdasági tárca várományosa Kapitány István,

a belügyminiszter a Tisza Párt korábbi operatív vezetője lesz,

míg az igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton.

Másrészt régi embereket tett parkolópályára Magyar Péter.

A Tisza-kormány hoppon maradt emberei

A szűk bizalmi körön belül a múltban több politikus is feltűnt, például

Radnai Márk vagy Tarr Zoltán, Nagy Ervin, azonban úgy tűnik, ők kiestek a pixisből, vagy jelentéktelennek tűnő pozíciókat foglalnak el, vagy „büntetésként” kapnak tárcát

– írja a lap.