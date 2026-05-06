A Tisza-kormány erős emberekkel és hoppon maradt egykori bajtársakkal indul

Az nevet, aki a végén nevet, a kezdeti sikertelenség is fordulhat győzelembe.
Több erős tagja is lehet a Tisza-kormánynak, miután több fontos tárca vezetője Magyar Péter szűk bizalmi köréből kerülhet ki. De kiemelt szerep juthat a nemzetközi, globalista körökben jól ismert személyeknek is. Ugyanakkor több olyan hűséges embere is van Magyar Péternek, aki nem jutott miniszteri bársonyszékhez – írta a Magyar Nemzet.
A lap felhívja a figyelmet arra, hogy egyrészt megfigyelhető, hogy kik lesznek Magyar Péter erős emberei:
- a globalista Orbán Anita, akiről a kormányalakítás során kiderült, hogy a miniszterelnök-helyettesi posztot is ő fogja ellátni,
- a korábban az MSZP–SZDSZ-körökben mozgó Ruff Bálint a Miniszterelnökséget fogja vezetni,
- a pénzügyminiszter a korábbi Erstés Kármán András lesz,
- míg a gazdasági tárca várományosa Kapitány István,
- a belügyminiszter a Tisza Párt korábbi operatív vezetője lesz,
- míg az igazságügyi miniszter Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton.
Másrészt régi embereket tett parkolópályára Magyar Péter.
A Tisza-kormány hoppon maradt emberei
A szűk bizalmi körön belül a múltban több politikus is feltűnt, például
Radnai Márk vagy Tarr Zoltán, Nagy Ervin, azonban úgy tűnik, ők kiestek a pixisből, vagy jelentéktelennek tűnő pozíciókat foglalnak el, vagy „büntetésként” kapnak tárcát
– írja a lap.