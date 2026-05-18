Vita bontakozott ki a Tisza Párt EP-jelöltje körül – ellentmondó állítások és korábbi nyilatkozatok kerültek elő

Politikai vita alakult ki a Tisza Párt európai parlamenti jelöltje, Weisz Viktor körül, miután több sajtóértesülés és korábban nyilvánosságra került anyag is ismét napirendre került a jelölt szakmai múltjával és korábbi tevékenységeivel kapcsolatban.

A vita egyik kiindulópontja egy korábban kiszivárgott hangfelvétel, amelyen Magyar Péter állítólag több, általa korábban támogatott vagy javasolt európai parlamenti képviselőről beszél kritikusan. Az Ellenpont szerint a politikus egyebek mellett Weisz Viktort is említi, és alkalmasságát, valamint nyelvtudását is kifogásolja.

A jelölt személye azért került ismét a figyelem középpontjába, mert a beszámolók szerint a Tisza Párt európai parlamenti listáján szereplők közül

többen is mandátumhoz juthatnak a következő időszakban, amennyiben a párt képviseleti helyei megüresednek vagy átrendeződnek.

Weisz Viktor korábbi szakmai pályájával kapcsolatban több nyilvános életrajzi forrás is említ civil és nemzetközi szervezeteknél végzett munkát. Ezek között szerepel az Artemisszió Alapítvány is, amely menekültekkel és integrációs programokkal foglalkozó projekteket is megvalósított. A szervezet több nemzetközi partnerrel működött együtt, köztük az UNHCR programjaival.

A vitában említett egyes állítások szerint a jelölt olyan programokban is részt vett, amelyek nemzetközi támogatásokból működtek, többek között a Open Society Foundations által támogatott projektekhez köthető szervezeti környezetben. Ezeket az állításokat azonban a különböző érintett szereplők eltérően értelmezik, és nem minden részletük ellenőrizhető egységesen nyilvános forrásokból.

A jelölt korábbi szakmai tevékenységei között említették azt is, hogy nemzetközi környezetben, projektalapú munkákban vett részt. Egyes beszámolók szerint a World Economic Forum-hoz kapcsolódó programokban is feltűnt fiatal szakmai közösségek tagjaként, amelyek globális vezetői utánpótlás-fejlesztéssel foglalkoznak.

A nemzetközi üzleti és eseményszervezési szektorhoz kötött időszakában a cikkek szerint Weisz Viktor a Richard Attias & Associates munkatársaként is tevékenykedhetett, amely több globális gazdasági és politikai fórum szervezésében vett részt. A cég vezetője, Richard Attias, hosszú ideje a nemzetközi konferencia- és csúcstalálkozó-szervezési szektor ismert szereplője.